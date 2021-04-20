"Nüfus faktörüne göre vaka sayısında Uruguay’dan sonra dünya ikincisiyiz"

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 1 Mart'ta başlayan kademeli normalleşme sonrası artan Koronavirüs vaka sayılarını ve Türkiye'nin gidişatını köşesine taşıdı.

"Türkiye, bu verilerle özellikle vaka sayısındaki artışlarla küresel ölçekte salgının seyrinde durumu en sıkıntılı ülkelerden biri konumuna gelmiştir" diyen Ergin, Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 Nisan tablosunda günlük yeni vaka sayısında Hindistan'ın 273 bin 810 vaka ile birinci, Brezilya'nın 67 bin 636 vakayla ikinci, Türkiye'nin ise 62 bin 606 vaka ile üçüncü olduğunu hatırlattı.

Ergin, yazısına şöyle devam etti:

"Gelgelelim bu üç ülkenin nüfuslarının Türkiye’nin nüfusundan büyük olduğu hesaba katıldığında bu sıralama değişiyor. Yaklaşık rakamlarla ABD’nin nüfusu 333 milyon, Hindistan 1.4 milyar ve Brezilya’nın ise 212 milyondur. Bu faktörler dikkate alındığında, Türkiye 83.6 milyonluk nüfusuyla vaka yoğunluğunda bu üç ülkeyi de geride bırakıyor.

Oxford Üniversitesi’nin Covid-19 salgınıyla ilgili hazırladığı veri tabanında önceki günkü döküme bakıldığında, “Her bir milyon kişiye düşen yeni vaka sayısı”nda Türkiye listenin tepesinde yer alıyordu.

Bu sıralamada birinci sırada nüfusu 3.4 milyon olan Uruguay geliyor. Bu sayı Uruguay’da 826.70. Nüfusları bir milyonun altında olan Kıbrıs Rum yönetimi (775.37 vaka) ve Şeysel Adaları (714.72 vaka) istisna olarak alınırsa, Türkiye bir milyon kişiye düşen 710.46 yeni vakayla Uruguay’dan sonra ikinci geliyor.

Aynı sıralamada ABD’de her bir milyon kişiye 203.78 yeni vaka düşüyor. AB ülkeleri ortalaması ise 306.48.

"Gidişat kaygı verici"

Türkiye’de yeni vaka sayılarındaki tırmanma 1 Mart tarihinde geçilen kademeli normalleşme döneminin, küresel karşılaştırmalardan da görüleceği gibi, Türkiye’yi çok sıkıntılı bir noktaya getirdiğini gösteriyor.

Aslında yeni yılla birlikte bir platoya yerleşen vakalarda bir kıpırdanmanın baş gösterdiği bir sırada başlayan normalleşme çok kısa bir zamanda vaka eğrisini hemen yukarı doğru çekmiştir. Buna karşılık, 15 Mart’ta yapılan değerlendirmede “Uygulamaları bir süre daha takip etme” kararı alınarak “Bekle-gör” politikasına geçilmiş, ardından 29 Mart tarihinde, yani yaklaşık bir ay kadar sonra kırmızı illerde pazar günü sonu sokağa çıkma yasağının cumartesileri de kapsaması başta olmak üzere sınırlı bir kısıtlama paketi açıklanmıştır.

Bu kısıtlama önlemlerinin bir sonuç getirmediği ortaya çıkınca geçen hafta başında (12 Nisan) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sokağa çıkma yasağının akşamları 19.00’a çekilmesi, okullarda 8 ve 12’nci sınıflar dışında uzaktan eğitime dönülmesi, sosyal etkinliklerin ve toplu iftarların yasaklanması gibi daha kısıtlayıcı bir önlemler paketine geçilmiştir.

Ancak vakalardaki tırmanma eğiliminin sürdüğü dikkate alındığında daha da kuvvetli kapanma önlemlerine başvurulması kaçınılmaz görünüyor.