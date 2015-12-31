Nüfus cüzdanını kaybedene para cezası kalkıyor

Nüfus cüzdanlarını kaybedenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor. Çıkarılan yeni Torba Kanuna göre 90 liralık ceza kesilmeyecek ve kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamayacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; yeni torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İşte torba kanunda nüfus işleriyle ilgili yer alan detaylar:

Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkça belirlenecek. Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esas olacak. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya vasileri ile bildirim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından yapılacak. Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak.

Kişiler, müracaat sırasında yazılı muvafakati ile kimlik kartını teslim alacak kişiyi belirleyebilecek. Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılacak

Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamayacak.

Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra, çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek.

Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart Bakanlıkça belirlenen tasarım ve sayıda Maliye Bakanlığı'nca bastırılacak.

Aile cüzdanları ve mavi kartlar Maliye Bakanlığı'nca yurt içinde nüfus müdürlüklerine ve evlendirme memurluklarına verilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere verilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek.

Uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartların en fazla üç bin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben üç bin adetlik partiler halinde peşin para karşılığında nüfus müdürlüğüne verilecek.

Değerli kağıt bedeli alınmayacak

Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilecek. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması halinde ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında düzenlenecek kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmayacak.

Hatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlar değerli kağıt bedelinden düşülecek. Hatalı üretim ya da yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi halinde kimlik kartı bedeli alınmayacak.

Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanlarının verilebilmesi için şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenen ve bastırılan talep belgeleri kullanılacak. Doğum tutanaklarına dayanılarak kimlik kartı düzenlemesinde talep belgesi aranmayacak.

Gerçeğe aykırı beyan için hapis cezası kalkıyor

Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarlarının 6 aydan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Nüfus cüzdanlarını kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezasına son veriliyor.

Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezası 480 liradan 80 liraya, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan idari para cezası ise 963 liradan, 500 liraya indiriliyor.