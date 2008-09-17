Nüfus artışında Avrupa birincisiyiz

AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, Avrupa'nın nüfusunun 2006-2007 yılları arasında 2,9 milyon artışla 822 milyona ulaştığını bildirdi. Aynı dönemde 27 üyeli AB'nin nüfusu ise 2,4 milyon artarak 495,1 milyona çıktı.

Eurostat'ın verilerine göre, geçen yıl Avrupa'nın en kalabalık ülkesi 142,2 milyonla Rusya olurken 82,3 milyonla Almanya, 69,7 milyonla Türkiye, 63,4 milyonla Fransa, 60,8 milyonla İngiltere ve 59,1 milyonla İtalya ilk 5'te yer aldı.

Avrupa'da nüfusu 10 milyon barajını geçen diğer ülkeler 46,6 milyonla Ukrayna, 44,5 milyonla İspanya, 38,1 milyonla Polonya, 21,6 milyonla Romanya, 16,4 milyonla Hollanda, 11,2 milyonla Yunanistan, 10,6 milyonla Portekiz ve Belçika, 10,3 milyonla Çek Cumhuriyeti ve 10,1 milyonla Macaristan şeklinde sıralandı.

27'si AB üyesiyle aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya'yı, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ülkeleri İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve İsviçre'yi, Batı Balkanlar ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'yı, Avrupa'nın küçük ülkeleri San Marino ve Andorra'yı ve Avrupa'nın doğu komşuları Ukrayna, Moldova, Belarus, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı Avrupa ülkeleri olarak dikkate alan Eurostat, 5-10 milyon

aralığındaki ülkeleri ise 9,7 milyonla Belarus, 9,1 milyonla İsveç, 8,5 milyonla Azerbaycan, 8,3 milyonla Avusturya, 7,7 milyonla Bulgaristan, 7,5 milyonla İsviçre, 7,4 milyonla Sırbistan, 5,5 milyonla Danimarka, 5,4 milyonla Slovakya ve 5,3 milyonla Finlandiya olarak belirledi.





KKTC yok sayıldı



Sıralamada Avrupa'nın en küçük ülkeleri 4,7 milyonla Norveç, 4,4 milyonla Hırvatistan ve Gürcistan, 4,3 milyonla İrlanda, 3,8 milyonla Bosna Hersek, 3,6 milyonla Moldova, 3,4 milyonla Litvanya, 3,2 milyonla Ermenistan ve Arnavutluk, 2,3 milyonla Letonya, 2,1 milyonla Kosova, 2 milyonla Makedonya ve Slovenya, 1,3 milyonla Estonya, 779 binle Kıbrıs Rum kesimi, 625 binle Karadağ, 476 binle Lüksemburg, 408 binle Malta, 308 binle İzlanda, 81 binle Andorra, 35 binle

Lichtenstein ve 30 binle San Marino oldu.

Eurostat'ın KKTC'de yaşayan 260 bin kişiyi yok sayarak Avrupa nüfusuna dahil etmemesi dikkat çekti.

Eurostat'a göre Avrupa'da en hızlı doğal nüfus artışı binde 12,8'le Türkiye'de olurken, binde 12,4'le Kosova, binde 11,5'le Azerbaycan, binde 9,8'le İrlanda, binde 8,4'le İzlanda, binde 7,3'le Andorra, binde 5,9'la Arnavutluk, binde 4,6'yla Fransa, binde 4,1'le Ermenistan ve binde 4'le Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'yi izledi.



Avrupa ülkelerinin yaklaşık yarısının doğal nüfus artışının ekside kalması dikkati çekerken, bu grupta ilk sıralar, binde 6,2'yle Ukrayna, binde 4,9'la Bulgaristan, binde 4,7'yle Sırbistan, binde 4,3'le Letonya, binde 3,9'la Litvanya, binde 3,5'le Macaristan, binde 3,3'le Rusya ve binde 3'le Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerince paylaşıldı.

Doğal nüfus artışı yanında alınan göç de dikkate alındığında Avrupa'da en hızlı nüfus artışları binde 24,6'yla İrlanda, binde 23,3'le Andorra, binde 21,4'le İzlanda, binde 20,2'yle Kıbrıs Rum kesimi, binde 18'le İspanya ve binde 15,9'la Lüksemburg'da kaydedilirken Türkiye'nin göç istatistiklerine yer verilmedi.