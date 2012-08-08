Nuceyfi: Türkiye bize hayırdan başka bir şey sunmadı

Irak Ulusal Meclis Başkanı Nuceyfi, Türkiye ile Irak arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bir açıklama geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu olması gerektiğini belirten Nuceyfi, "Türkiye geçmişte bize hayırdan başka bir şey sunmadı" dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti sonrası Türkiye'ye nota veren Irak'tan gerilimi düşürmeye yönelik bir açıklama geldi.

Nuceyfi, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-Irak ilişkileri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Türkiye'nin önemli bir ülke, aziz bir komşu, Türk halkının Irak'a dost olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin Irak'a hayırdan başka bir şey sunmadığını'' belirtti.

Son zamanlarda iki ülke arasında sorunlar ve anlaşmazlıkların bulunduğunu dile getiren Nuceyfi, şunları kaydetti:

''Diplomatik ilişkilerde anlaşmazlıklar var. Burada ve orada farklı açıklamalar var. Bu ilişkiler için yeni bir görüşe ve yeni iletişim kanallarının açılmasına ihtiyacımız var. Bu ilişkilerde ortak çıkar görüşüne ihtiyacımız var.

İlişkilerin iyi şekilde olması Irak'ın ve Türkiye'nin yararınadır. Bu ilişkileri bulandıracak herhangi bir durumun hikmetle ve doğru yolla düzeltilmesi lazım.

Yakınlığın ve bağların olduğu bir alemde siyasi hücumun ve iletişimi koparmanın yararı olmaz. Devletler, çıkarlar ve uzlaşılar için çalışıyor. Bağları koparmak için çalışmıyor.''

Komisyon araştırıyor

Nuceyfi, kurulan komisyonun Davutoğlu'nun Kerkük'e yaptığı ziyare ilişkin araştırmalarına devam ettiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Meclis'teki Dış İlişkiler Komisyonu'nu, ziyaretle ilgili gerçeği öğrenmek amacıyla Dışişleri Bakanını dinlemesi için görevlendirdik. Dışişleri Bakanı, meclise gelemeyeceğini söyledi ve yerine yardımcısını gönderdi.

Komisyon, bakan yardımcısını dinlemek istemedi. Bakanı bizzat dinlemek istedi. Bakanın bizzat gelip komisyona, Davutoğlu'nun ziyaretiyle ilgili gerçek ve yasal tutumu iletmesini bekliyoruz. Ziyaretle ilgili daha önce verilmiş onay var mı? Kerkük ve Erbil ziyaretine yoksa sadece Erbil ziyaretine mi izin verilmiş.

Bunlar henüz açığa kavuşmuş değil. Meclis dünkü oturumunda bu ziyaretle ilgili bir komisyon oluşturdu. Bu komisyon, Davutoğlu'nun ziyaretini ve Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirecek.''