Nuçe ve MMC TV'nin yayınları durduruldu

Danimarka'da mahkemenin "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal ettiği Nuçe (Haber) TV ile MMC TV ekranları karardı.

Danimarka'daki mahkeme bu ülkeden yayın ruhsatları bulunan Mezopotamya Brodcasting şirketine bağlı MMC, Nuçe TV ve yayınları daha önceden durdurulan, dün de iflas için başvurusu yapılan Roj TV'nin yayın lisanslarını geçen 3 Temmuz'da verdiği kararla iptal etti.

Ayrıca bu kanallara yaklaşık 5 milyon Danimarka Kron para cezası verildi.

Şirket, karara itiraz etmesi için gereken 5 milyon Kron para cezasını ödemesi ya da bir teminatta bulunamayınca bugün Türkiye saati ile 01.00'de yürürlüğe girdi.

PKK çizgisinde yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılan Nuçe TV ile MMC TV'nin ekranları 'Kürt Milli Marşı' olarak kabul edilen "Ey Rakip" ile kararırken, aynı çizgide halen başka ülkelerden alınan yayın ruhsatları ile farklı uydulardan PKK veya bölge ülkelerindeki kolları konumundaki örgütlerin doğrultusunda yayın yaptıkları bilinen Sterk TV, Rohani TV, ile aynı frekanslardan dönüşümlü yayın yapan Çıra TV ile Newroz TV bulunuyor. Bu kanallardan Sterk TV Kürtçe'nin yanı sıra Türkçe de yayın yaparken diğer kanallar Suriye ve İran'daki Kürtlere yönelik yayınlarını sürdürüyor.

Nuçe TV yetkilileri, kapatılan kanalların yerlerine yenilerinin açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.