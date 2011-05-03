NTV yayınları sona mı eriyor?

T24 - "NTV Yayınları kapandı" haberleriyle ilgili NTV genel Müdürü Cem Aydın, "NTV yayınları kapanmadı. Bilim ve tarih serisi, çizgi romanlar, güncel ve özel yayınlarla hayatına devam edecek. Çalışma modelini değiştirerek, iş hacmini küçülterek yayınevini yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Cem Aydın, NTV çalışanlarına şu açıklamayı yaptı:

Sevgili Arkadaşlar,

NTV yayınları kapanmadı. Bilim ve tarih serisi, çizgi romanlar, güncel ve özel yayınlarla hayatına devam edecek. Çalışma modelini değiştirerek, iş hacmini küçülterek yayınevini yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz.

NTV Bilim’i ise ne yazık ki kurtaramadık. Reklam gelirlerinde hedeflerimize ulaşamadık. Dergiye olan ilgi ve ihtiyaç nedeniyle zarara bugüne kadar dayandık. Ancak televizyon reklam sürelerinin daralmasıyla yaşadığımız gelir kaybı, doğal olarak dayanma gücümüzü de etkiledi. Sıkılsak da üzülsek de bu dönemi en az hasarla atlatabilmek için tasarruf yapmamız, zarar eden işlere ara vermemiz gerekiyor. Yayıncılıkta kalite arayışını sürdürmenin başka bir yolu yok.

Sizi bilgilendirmek, “sorumluluğumuzun farkındayız kimse merak etmesin” demek istedim.

Saygılarımla, C.A

