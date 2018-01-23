NTV Spor'un satışı konusunda anlaşmaya varıldı

Son zamanlarda hakkında kapatılacak veya satılacak şeklinde çok sayıda haber çıkan Doğuş Grubu bünyesindeki NTV Spor'un, Discovery Communications'a satışı konusunda anlaşıldı.

NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başladı. Özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, NBA ve Formula 1 yayınları ile bir döneme damga vurdu.

NTV Spor, 2010 yılı başında Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini artırarak tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüştü.

Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuştu. NTV Spor bünyesinde Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni ise Fuat Akdağ.

NTV Spor’un bundan sonraki yayın hayatı ile ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

(Hürriyet/Dinçer GÖKÇE--Ceyhun KUBURLU)