T24 LogoT24 Logo
Spor

NTV Spor kapatılacağı iddialarını yalanladı

Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından NTVSpor'un kapatılma sürecinin, işten çıkarmalarla birlikte başladığı yorumları yapılmıştı

25 Mart 2016 20:08

2008'den beri yayın yapan ve Türkiye'nin ilk spor kanalı olma özelliğini elinde bulunduran NTV Spor'un kapatılma hazırlığında iddia edildi. Ancak NTV Spor'dan yapılan açıklamada, kanalın kapatılacağı iddiaları yalanlandı.

Doğuş Grubu'nun sahibi olduğu kanalın önce küçülmeye gideceği, daha sonra ise kapatılacağı öne sürülmüştü.

İlk olarak NTV Spor'un bilinen isimlerinden Özgür Buzbaş, Irmak Kazuk, Ali Ece ve Burcu Hakyemez Dal ile birlikte 30 kişi işten çıkartıldı. Doğuş Grubu, daha önce de NTV Spor Radyo ve digital olarak yayın hayatına devam eden ntvsporexpress'i kapatmıştı.

NTV Spor, kapatılacağı  iddialarını Twitter hesabından yalanladı.

 

ETİKETLER

ntv sporkapatılıyorntv spor kapatılıyor muhaber
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-03-25T20:08:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ntv-spor-kapatiliyor,333561","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ntv-spor-kapatiliyor,333561"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24