NTV Spor kapatılacağı iddialarını yalanladı

2008'den beri yayın yapan ve Türkiye'nin ilk spor kanalı olma özelliğini elinde bulunduran NTV Spor'un kapatılma hazırlığında iddia edildi. Ancak NTV Spor'dan yapılan açıklamada, kanalın kapatılacağı iddiaları yalanlandı.

Doğuş Grubu'nun sahibi olduğu kanalın önce küçülmeye gideceği, daha sonra ise kapatılacağı öne sürülmüştü.

İlk olarak NTV Spor'un bilinen isimlerinden Özgür Buzbaş, Irmak Kazuk, Ali Ece ve Burcu Hakyemez Dal ile birlikte 30 kişi işten çıkartıldı. Doğuş Grubu, daha önce de NTV Spor Radyo ve digital olarak yayın hayatına devam eden ntvsporexpress'i kapatmıştı.

NTV Spor, kapatılacağı iddialarını Twitter hesabından yalanladı.