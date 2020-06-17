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NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu kanalla yollarını ayırdı

17 Haziran 2020 16:25

NTV Ana Haber'in de bir dönem sunuculuğunu yapan Simge Fıstıkoğlu, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, 5 yıldır görev yaptığı NTV ve Doğuş Yayın Grubu’yla yollarını ayırmasını, instagram hesabından duyurdu.

Başka bir kanala geçebileceğinin işaretini veren Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu’ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu’na değil tüm Doğuş Holding’e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere.”

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