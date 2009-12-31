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Kültür-Sanat

NTV sinema jürisi son 10 yılın en iyi filmlerini seçti.

Listenin ilk sırasında Michel Gondry'nin 2004 yapımı filmi 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan)' yer aldı

31 Aralık 2009 02:00

          

T24- Birçok filmin ilk 10 dışında kaldığı listede bir numaraya Michel Gondry'nin 2004 yapımı filmi 'Sil Baştan/ Eternal Sunshine of the Spotless Mind' yerleşti.

Sinema tarihinin en iyi senaryolarından birine sahip olan filmin başrolünde Jim Carrey ve Kate Winslet yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise usta yönetmen David Lynch'a Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülü kazandıran başyapıtı 'Mulholland Çıkmazı' bulunuyor.

'Mulholland Çıkmazı'nın ardından en fazla oyu alan film ise Wong Kar-Wai'nin yönettiği 'Aşk Zamanı' oldu.

İşte NTV sinema jürisinin seçtiği son yılların en iyi filmleri:

1- Sil Baştan  (Michel Gondry, 2004)

2-Mulholland Çıkmazı (David Lynch, 2001)

3-Aşk Zamanı (Wong Kar Wai, 2000)

4-İhtiyarlara Yer Yok (Coen Brothers, 2007)

5-Akıl Defteri (Christopher Nolan, 2000)
 
6-Brokeback Dağı (Ang Lee, 2005)

7-Kara Şövalye (Christopher Nolan, 2008)

8-Ruhların Kaçışı (Hayao Miyazaki, 2001)

9-Kaplan ve Ejderha (Ang Lee, 2000)

10-Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)

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