NT: El Kaide'nin Pakistan'da güçleniyor

Amerikan New York Times gazetesi, El Kaide'nin Pakistan'da güçlendiğini yazdı.



Pakistanlı ve Amerikalı istihbaratçılara dayanan gazetenin internet sayfasında, Güney Veziristan'da CİA'nın el Kaide'ye ait bir kampta geçen ay havaya uçurduğu patlayıcı yüklü kamyonun, örgütün güçlendiğini gösteren önemli bir işaret olduğu kaydedildi.



Amerikalı yetkililere göre, havaya uçurulan kamyonda, geçen eylülde 50'den fazla insanın öldüğü İslamabad'daki Marriott oteli saldırısından daha büyük hasar verebilecek miktarda patlayıcı bulunuyordu.



Yetkililer, Taliban militanlarının İslamabad yakınlarına kadar ilerlemesinin de El Kaide'nin adam toplamasını kolaylaştırdığını düşünüyor.



Pakistan lideri Asıf Ali Zerdari, dün verdiği demeçte, Pakistan'ın Taliban tarafından yıkılabileceği iddiasını reddetmişti.

