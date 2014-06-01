NSA'in internette fotoğraf avı



New York Times gazetesi, eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın ifşa ettiği belgelere dayanarak ABD'nin istihbarat servisi NSA'in internetten topladığı milyonlarca fotoğrafı kimlik tespiti için yüz tanıma yazılımlarıyla kontrol ettiğini yazdı.

NSA'in aradığı kişileri teknolojinin yardımıyla bulmayı amaçladığını yazan gazete, 2011 yılı belgelerinde NSA'in her gün milyonlarca fotoğraf topladığı ve bunların ortalama 55 bininin taramaya uygun kalitede olduğu bilgisinin yer aldığını kaydetti.

Snowden'ın ortaya çıkardığı belgelerde NSA'in ayrıca parmak izi ve diğer biyometrik verilerin de izini sürdüğü belirtiliyor.

NSA'in kullandığı en önemli yüz tanıma programının "Tundra Freeze" olduğu ve bu programın, söz konusu kişiyi saçı ya da sakalı kesilmiş olsa bile tespit edebildiği belirtiliyor.

New York Times, belgelerle ilgili olarak NSA'i aradıklarına, ancak NSA sözcüsünün gizli servisin Dışişleri Bakanlığı'nın veri bankasına ulaşımı olup olmadığı ve vize başvurularında yer alan fotoğrafların taranıp taranmadığı sorularına yanıt vermediğine de haberinde yer verdi.