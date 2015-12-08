'NPD davasında yargıçlar kuşkuya mahal vermemeli'



Münih merkezli Süddeutsche Zeitung ırkçı NPD partisinin kapatılmasına yönelik davanın Mart ayında başlayacak olmasını şu sözlerle değerlendiriyor:

"Sözlü duruşmada Federal Anayasa Mahkemesi'nin gerçek bir aydınlatma çabası içinde olması gerekecek. Bu çaba NPD pisliğinin üzerinde tüm bu yabancı düşmanı ve kışkırtıcı eylemlerin nasıl yetiştiğini ortaya çıkarmalı. Yargıçlar hiç kuşkuya mahal vermeden, NPD'nin anayasadaki insan onurunun dokunulmazlığı ilkesini bertaraf etmek amacıyla, siyasi parti yasalarındaki boşlukları da istismar ederek, ajitasyona dayalı söylemleri ve organizasyonlarını kanıtlamalılar. Zira salt iğrençlik partinin kapatılması için yeterli gelmiyor."

Potsdam'da yayınlanan Maerkische Allgemeine ise NPD'nin yasaklanmasına ilişkin davaya farklı bir açıdan yaklaşıyor. Gazetede yer alan yorumda, kapatma davasının partiye yarayabileceği uyarısında bulunuluyor:

"Almanya'da şu sıralarda aşırı sağcı ve sağ popülist gruplar güçleniyor. Ancak NPD bu bağlamda daha çok merkezden uzak bir konumda bulunuyor. Neredeyse hiç bir anlam da taşımıyor. Onu yasaklamak, değerini oldukça artırmak anlamına gelebilir."

Almanya'da gözleri sağ partilere çeviren olay Fransa'daki terör saldırılarından sonra aşırı sağın yükselişe geçmesi oldu. Tagesspiegel Gazetesi Fransa'da aşırı sağın zaferiyle sonuçlanan yerel seçimlerin Almanya'ya olası yansımalarını ele alıyor:

"2012'de Cumhurbaşkanı Hollande'ın göreve gelmesinden sonra Marie Le Pen'in yükselişi sürdü. Bu yükseliş Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve geçtiğimiz Mart ayında yapılan departman seçimlerinde de kendini gösterdi. Yerel seçimlerle de iyice belirginleşti. Ancak yükselişin nedeni aslında başka. Yükselişin kaynağını sosyalistlerin istihdam konusundaki başarısızlığında aramak gerekir. Elbette Hollande, 2017'ye kadar dümeni zaptedebilseydi en iyi çözüm olurdu. Sözkonusu Fransa'da orta kesimi desteklemek ve geniş kapsamlı bir ekonomi politikası uygulamaksa Almanya da Fransa'nın yanında güçlü bir partner olarak yer almalıdır."

Aşırı sağın yanında Almanya'da IŞİD terörü de endişeleri artıran bir faktör. Berlin'de yayınlanan Neues Deutschland gazetesi Sosyal Demokrat Parti SPD'nin terörle mücadele konusunda gündeme getirdiği öneriyi yorum köşesinde değerlendiriyor:

"SPD'nin ek güvenlik önlemleri önerileri oldukça yüzeysel ve bazı politikacıların popüler olma çabalarına hizmet eder nitelikte. Ayrıca güvenlik birimlerinin ellerinden bazı bilgileri almaya da yarayacak. Buna göre öncelikle Anayasayı Koruma Teşkilatı avantajlı durumda olacak. Ama bu teşkilata güvenen hoş olmayan bir durumla karşı karşıya kalabilir. Zira iç istihbarattan sorumlu teşkilatın geçmiş yıllarda neonazilerle mücadelesi bir felaketti."