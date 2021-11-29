Novak Djokovic'in babası, Sırp tenisçinin aşı zorunluluğunun olduğu Avustralya Açık'ta yer almayabileceğini açıkladı

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in babası Srdjan Djokovic, tenisçinin aşı zorunluluğu kaldırılmaması durumunda Avustralya Açık'ta oynamayabileceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya Açık organizatörleri bu yıl yapılacak turnuvada tüm sporcuların aşılı olması gerekeceğini söyledi.

Serbia TV'ye konuşan Srdjan Djokovic, Avustralya Açık'ın aşı zorunluluğunu "şantaj" olarak nitelendirdi. Sırp tenisçinin babası "Aşı olup olmadığımızı açıklamak kişisel hakkımız. Kimsenin özel hayatımızı ihlal etme hakkı yok. Bu şantaj ve koşullar altında oğlum muhtemelen turnuvada yer almayacak." dedi.

Novak Djokovic, şu ana kadar aşı olup olmadığını kamuoyuna açıklamadı.

Avustralya Açık'ı tarihte en çok kazanan erkek tenisçi olan Sırp tenisçi, son olarak bu sezon da Melbourne'da zafere ulaşarak Avustralya Açık kupa sayısını 9'a çıkarmıştı.