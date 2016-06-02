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Spor

Novak Djokovic Fransa Açık'ta yarı finalde

Djokovic, rakibini 6-3, 7-5, 6-3'lük setlerle mağlup etti

02 Haziran 2016 21:46

Fransa Roland Garros çeyrek finalinde Tomas Berdych'i 6-3, 7-5, 6-3'lük setlerle mağlup eden Novak Djokovic yarı finale yükselmeyi başardı.

7 numaralı seribaşı olan rakibi karşısında sıkıntı yaşamayan dünya 1 numarası, önceki maçlarına oranla çok daha istikrarlı bir performans ortaya koydu. Maç boyunca 30 puan vuruşu üreten Sırp raket, 22 basit hata yaptı.

Eurosport'un haberine göre, Berdych cephesinde ise ikinci servislere kalınan puanlardaki etkisizlik dikkat çekti. Maç boyunca 35 kez ikinci servisine kalan Çek raket, bunların sadece 13'ünde puan kazandı.

Kariyerindeki ilk Roland Garros şampiyonluğunu kovalayan Novak Djokovic, yarı finalde Dominic Thiem ile karşılaşacak.

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