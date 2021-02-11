Novak Djokovic, Avustralya Açık'ın zeminini değerlendirdi: Buzda oynamak gibi

Dünya bir numarası Novak Djokovic, Avustralya Açık ikinci tur maçı sonrası yaptığı açıklamada Rod Laver Arena’nın zemini hakkında konuştu. Sırp raket, "Açıkçası zemin sanki buzdaymış gibi hissettiriyordu" dedi.

Avustralya Açık’ta son iki yılın şampiyonu olan Djokovic, ikinci turda eşleştiği Frances Tiafoe karşısında 3-1 kazandı.

Maç boyunca tam 26 “ace” atan Djokovic, maç sonrası yaptığı açıklamada bunun zeminden kaynaklandığını ve aynı zamanda koçunun da kendisine tavsiye verdiğini belirtti.

Djokovic, “Bana birkaç iyi ipucu verdi. Açıkçası zemin sanki buzdaymış gibi hissettiriyordu. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama son 15 yılın en hızlısı, Avustralya Açık’ta deneyimlediğim en hızlı kort" ifadelerini kullandı.

Maçın başında ritmini bulmakta zorlandığını söyleyen Djokovic: “Mücadele etmekten keyif alıyorum. Tiafoe maçta her şeyini verdi. Gerçekten çok yüksek bir seviyede oynuyordu ve basit hatalar yapmıyordu. Oldukça sağlam durdu ve oyun şeklimi değiştirmem gerekti. Nedenini bilmiyorum ama zemin gitgide hızlanıyordu. İyi servis atmanız gerekiyor, eğer atmazsanız ve sağlam birine karşı oynuyorsanız bu kortta kazanmak kolay değil.” ifadelerini kullandı.

İkinci ve üçüncü setlerdeki oyunundan memnun olmadığını belirten Sırp tenisçi: “Pasiftim ve kortta kendimi çok da iyi hissetmiyordum. Ancak servislerimin beni bu zor durumdan kurtardığını düşünüyorum. Ona hakkını vermek lazım, gerçekten çok iyi oynadı” diyerek sözlerini noktaladı.

Novak Djokovic, Avustralya Açık üçüncü tur maçında Amerikalı tenisçi Taylor Fritz ile karşılaşacak.