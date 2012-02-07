-Nouma: Teknik direktör olmayı umuyorum LONDRA (A.A) - 07.02.2012 - Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, gelecek iki-üç yıl içinde siyah-beyazlı takımı çalıştırmayı istediğini söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Vodafone Cup'ta ikinci olan Mosi Tekstil takımının teknik direktörlüğünü yapan Nouma'nın gönlünde eski takımı Beşiktaş yatıyor. Şu anda İstanbul'da iki tane futbol okulunda oyuncu eğittiğini belirten Nouma, yaptığı açıklamada, ''Bir gün teknik direktör olmayı umuyorum. Futbolu bırakmak da teknik direktör olmak da zor. Bunun eğitimini almadım. Pascal Nouma inşallah, 2-3 yıl sonra Beşiktaş'ta teknik direktör'' diye konuştu. 40 yaşındaki Nouma, Londra'daki finallerde çalıştırdığı takımın ikinci olmasıyla ilgili olarak da, ''Türkiye benim kalbimde, onları destekliyorum. Sporda her zaman bir kazanan olur'' dedi. -Vodafone Cup'ta Türk takımı ikinci oldu- İngiltere, İspanya, Yunanistan, İzlanda ve Malta ekiplerinin de mücadele ettiği Vodafone Cup'ın finalinde Yunanistan temsilcisine 2-0 yenilen Mosi Tekstil, ikinci oldu. Turnuva sonrasında Londra'daki Park Plaza Otel'de düzenlenen ödül töreninde, Türk takımı ikincilik kupasını Laureus Vakfı spor elçisi ve Fransız Milli Takımı'nın eski oyuncularından Marcel Desailly'nin elinden aldı.