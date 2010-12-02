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Dünya

NÖTRON BOMBASININ MUCİDİ ÖLDÜ LOS AGELES (A.A) 

02 Aralık 2010 10:46

-NÖTRON BOMBASININ MUCİDİ ÖLDÜ LOS AGELES (A.A) - 02.12.2010 - Kentlere en az zararı vererek, insanları öldürmek üzere taktik nükleer silah olarak tasarlanan nötron bombasını icat eden Samuel T.Cohen (89) öldü. Oğlu tarafından yapılan açıklamada, Cohen'in Los Angeles'ta mide kanserinden öldüğü belirtildi. ABD bu silahı 1980'lerde geliştirirken, diğer bazı ülkelerinin de bu silahı edindiği, ancak çok da fazla rağbet görmediği belirtiliyor. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik okuyan Cohen, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Japonya'nın Nagasaki kentine attığı atom bombasının yapımına da yardım etmişti.     

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