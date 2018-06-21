Noterden sonra parayı ödemeyen dolandırıcı tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, noterde araç alım satımı sırasında 4 kişiyi dolandırdığı iddia edilen B.K. (25) yakalandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü araç alımı sırasında vatandaşları dolandırdığı iddia edilen B.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. İnternette araçlarını satan kişilerle anlaşıp noterde parayı vereceğini, araçların noterde satışlarını üzerine alıp çeşitli bahanelerle paralarını vermeyerek aldığı araçları kısa sürede satarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen B.K.\'nın aynı suçlardan 4 ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.
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