Noter tescili 2. elden vazgeçirdi

T24- Sektör temsilcileri çalıntı araçların satışı konusunda da noterlerin yeterli denetime sahip olmadığını öne sürerek hem alıcıyı, hem satıcıyı uyardı.





Türkiye'de ikinci el araçların satışında tescil işlemlerinin noterlerce sonuçlandırılmasından otomotiv sektörü memnun değil. Uygulamanın başladığı ilk günlerde noterler ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki veri alışverişinde yaşanan sistem uyuşmazlığı nedeniyle devir işlemi yaptırmak isteyen, ancak uzun süre beklemek zorunda kalanların bu kez de noter işlemlerinin zorluğundan kaynaklı ikinci el araç satın almaktan vazgeçtiği öne sürüldü.



‘KAPORALARI İADE ETTİK’





1 Mayıs 2010 tarihinde başlayan uygulama bir ayını doldururken, ikinci el araç satışlarında gözle görülür bir düşüş olduğunu dile getiren İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akın, ikinci el araç satan esnafın uygulama mağduru olduğunu söyledi. En çok okulların kapandığı ve yaz mevsiminin başladığı dönemde satış yapabildiklerini aktaran Akın, “Tam iş yapacağımız sezonda uygulanan bu sistem bizleri mağdur etti. Sistem yapılırken bize de danışılmalıydı. Zaten Türkiye'de ikinci el piyasasının değeri sıfır araçlara göre solda sıfır” diye konuştu. Sistemin tam olarak oturmadığını, mayıs ayı başında esnafın müşterilere kaporalarını geri vermek zorunda kaldığını anlatan Yılmaz Akın, sistem oturduğunda zaten yeterince zarar etmiş olacaklarını söyledi.



KİRALANAN ARACI SATTILAR





Sistemin kendi içinde dolandırıcılığa karşı zaaflarının bulunduğuna da dikkat çeken Akın, “Biz burada, bunun örneğini yaşadık. Bir esnafımıza Antalya'dan kiralanan bir araç satıldı. Bazı kimseler, sahte kimlik düzenleyip notere gidiyor ve satış vekaleti alıyor. Aydın, Denizli ve Nazilli'den 500'er lira kapora toparlayarak Otokent'e geliyor. Sonuçta biz vekalete bakıp satış yapıyoruz. Denetimin ve işleyişin trafik şubelerinde olması hem tüketici hem esnaf açısından daha iyiydi. Şimdi insanlar 20 ila 50 bin lira gibi rakamlarla dolandırılıyor, sahte kimlikle gidip noterden satışını yapıyor” diye konuştu. Yılmaz Akın, aynı olayın birçok örneğinin de yaşandığını belirtti.







NOTERLER KÜLFET OLARAK GÖRÜYOR





İzmir Ticaret Odası Motorlu Taşıtlar Satış Grubu Başkanı ve Meclis Üyesi Mustafa Akkalay da, işlemlerin doğrudan noterlere verilmesinin hoş olmadığını, ikinci el araç satışlarının suiistimale açık bir konuma geldiğini söyledi. Memurun karşısında gerçekleştirilen satışların çok daha güvenli olduğunu dile getiren Akkalay, “Bu iş noterlere verildi ama noterler bu konuda yetersiz bilgiye sahip. Onlar da yeni öğreniyorlar. Ayrıca satış işlemlerinden eskisi gibi para kazanamamanın da etkisiyle bazı noterler belli bir saatten sonra satışları almıyor, bazılarının da hiç satış işlemi yapmadığı bize gelen bilgiler arasında” dedi. Noterlerin de bu işi külfet olarak gördüklerini belirten Mustafa Akkalay, “Bu işten para kazanan insanlar için de bir risk var. Çünkü bir araç sahibi ‘takas ediyorum’ diye aracını verse ve işlemlerde de bir sorun görünmüyorsa oto galericiler bu aracı satın alabilir” dedi.