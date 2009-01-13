Notbook'ların varisleri geliyor

'Dizüstü'nün 'masaüstü'ne karşı kazandığı 'taşınabilirlik' zaferinin
bir benzerine hazır olun. Yeni trend netbook'lar, yani gerçek adıyla sub-notebook'lar kullanım kolaylığı ve
yüksek performansıyla notebook'ların pabucunu dama atmaya hazırlanıyor.
Türkiye'de
teknoloji meraklıları hariç, çoğu kişinin varlığından bihaber olduğu
netbooklar, 2007 yılında tüketiciyle buluşmasına rağmen, asıl satış
başarısını geçtiğimiz yıl gösterdi. Notebook'lardan daha küçük, daha
rahat taşınabilir ve tabii ki daha ucuz olan netbooklar, özellikle
karne dönemleri ve yılbaşında yakınlarına hediye almak isteyenlerin
öncelikli tercihi oldu. Öyle ki netbookların öncüsü Asus, dünyada Eee
modeliyle 2007 yılında 300 binlik bir satış rakamına ulaşırken, 2008'de
bütün markalar toplam 14 milyon netbook satmayı başardı.
Her yılın
ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen ve tüketici elekroniğinin temel
fuarı olarak gösterilen CES'te de teknoloji firmaları, geliştirdikleri
yeni ürünlerle fuara damgalarını vurdu. Bir ajanda boyutunda olan
netbooklar hiç şüphesiz, firmalar tarafından fuarın en çok ilgi
gösterilen dalı oldu. Peki 2 yıl öncesine kadar kimsenin eksikliğini
hissetmediği bu ürün ne oldu da bu kadar kısa sürede böyle bir başarı
kazandı. Netbookların, notebooklar karşısında ne gibi avantajları var,
neden insanlar netbookları seçiyor?... İşte birkaç yararlı ipucu...
Sub-Notebook, ajanda kadar küçük...
NETBOOK
kesinlikle birincil bilgisayar olarak görülmemeli. Nitekim
netbookların, notebooklara rakip oldukları konuların arasında
performanstan bahsetmek mümkün değil. Netbookların geliştirilme
amaçları da, insanlar tarafından tutulma sebebi de aynı: kolay
taşınabilirlik ve kullanılabilirlik... Dolayısıyla netbook sahibi
olacakların amaçları da bu yönde olmalı: Mail atmak, düşük performans
gerektiren oyunlar oynamak, internette sörf yapmak. Ve netbooklar bütün
bu uygulamaların altından rahatça kalkabiliyor. Ama hayatının
bilgisayarını arayanlara yüksek GB'li notebook önerilir...
Sub-Notebook'ların en büyük avantajı hiç şüphesiz, küçük ve taşınması kolay olmaları.
Artık iş tanımının da değişmesiyle beraber, insanların iş hayatında en
çok önem verdikleri konuların başında zaman geliyor. İnternetin iş
hayatındaki önemi de göz önüne alındığında; insanların gittikleri her
yerde ofisteki işlerini halledebilmeleri ve bunu yaparken notebook'un
'ağırlığını' hissetmemeleri, netbookların varlığını ve başarısını açık
şekilde ortaya koyuyor.
Notebook'tan daha küçük boyutlarda olan
netbooklar, ekranı ya da klavyeyi küçük bulanlar için de çözüm üretmiş
durumda. Öyle ki şu an piyasada bulanan neredeyse bütün netbooklar
harici bir monitöre bağlanabiliyor. Yani ekranın küçüklüğünden
şikayetçi olanlar ev ya da ofislerinde istedikleri büyüklükteki ekran
ya da TV'de işlerini halledebiliyor. Tabii ki aynı durum mouse ya da
klavye kullanımı için de geçerli.
TOSHİBA: Ünlü bilgisayar
markası Toshiba da netbook'a yatırım yapıyor. Toshiba'nın NB100-111
model netbook'u 8.9 inçlik ekranı ve 1 kg'lik ağırlığıyla, netbook
özelliklerini başarıyla taşıyor.
Fiyatı KDV dahil 860 TL.
ASUS:
Netbook'un öncüsü Asus, 2007'den beri tüketiciye sunduğu Eee Pc serisi
ile büyük satış başarısı yakaladı. İşlemci olarak İntel'i seçen Eee
netbook'un fiyatı da modeline göre 500 dolar artı KDV civarında.
ACER:
Acer'ın Aspire One AOA150-BC modeli şu günlerde en rağbet edilen
netbook'ların başında. 1.60 Ghz'lik İntel işlemciye sahip ürünün 8.9
inçlik ekranı bulunuyor. Aspire One, Turcell'in Connect Card'ı ile
kampanyalı da satılıyor.