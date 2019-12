Notbook'ların varisleri geliyor

'Dizüstü'nün 'masaüstü'ne karşı kazandığı 'taşınabilirlik' zaferinin bir benzerine hazır olun. Yeni trend netbook'lar, yani gerçek adıyla sub-notebook'lar kullanım kolaylığı ve yüksek performansıyla notebook'ların pabucunu dama atmaya hazırlanıyor.



Türkiye'de teknoloji meraklıları hariç, çoğu kişinin varlığından bihaber olduğu netbooklar, 2007 yılında tüketiciyle buluşmasına rağmen, asıl satış başarısını geçtiğimiz yıl gösterdi. Notebook'lardan daha küçük, daha rahat taşınabilir ve tabii ki daha ucuz olan netbooklar, özellikle karne dönemleri ve yılbaşında yakınlarına hediye almak isteyenlerin öncelikli tercihi oldu. Öyle ki netbookların öncüsü Asus, dünyada Eee modeliyle 2007 yılında 300 binlik bir satış rakamına ulaşırken, 2008'de bütün markalar toplam 14 milyon netbook satmayı başardı.

Her yılın ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen ve tüketici elekroniğinin temel fuarı olarak gösterilen CES'te de teknoloji firmaları, geliştirdikleri yeni ürünlerle fuara damgalarını vurdu. Bir ajanda boyutunda olan netbooklar hiç şüphesiz, firmalar tarafından fuarın en çok ilgi gösterilen dalı oldu. Peki 2 yıl öncesine kadar kimsenin eksikliğini hissetmediği bu ürün ne oldu da bu kadar kısa sürede böyle bir başarı kazandı. Netbookların, notebooklar karşısında ne gibi avantajları var, neden insanlar netbookları seçiyor?... İşte birkaç yararlı ipucu...



Sub-Notebook, ajanda kadar küçük...



NETBOOK kesinlikle birincil bilgisayar olarak görülmemeli. Nitekim netbookların, notebooklara rakip oldukları konuların arasında performanstan bahsetmek mümkün değil. Netbookların geliştirilme amaçları da, insanlar tarafından tutulma sebebi de aynı: kolay taşınabilirlik ve kullanılabilirlik... Dolayısıyla netbook sahibi olacakların amaçları da bu yönde olmalı: Mail atmak, düşük performans gerektiren oyunlar oynamak, internette sörf yapmak. Ve netbooklar bütün bu uygulamaların altından rahatça kalkabiliyor. Ama hayatının bilgisayarını arayanlara yüksek GB'li notebook önerilir...



Sub-Notebook'ların en büyük avantajı hiç şüphesiz, küçük ve taşınması kolay olmaları. Artık iş tanımının da değişmesiyle beraber, insanların iş hayatında en çok önem verdikleri konuların başında zaman geliyor. İnternetin iş hayatındaki önemi de göz önüne alındığında; insanların gittikleri her yerde ofisteki işlerini halledebilmeleri ve bunu yaparken notebook'un 'ağırlığını' hissetmemeleri, netbookların varlığını ve başarısını açık şekilde ortaya koyuyor.



Notebook'tan daha küçük boyutlarda olan netbooklar, ekranı ya da klavyeyi küçük bulanlar için de çözüm üretmiş durumda. Öyle ki şu an piyasada bulanan neredeyse bütün netbooklar harici bir monitöre bağlanabiliyor. Yani ekranın küçüklüğünden şikayetçi olanlar ev ya da ofislerinde istedikleri büyüklükteki ekran ya da TV'de işlerini halledebiliyor. Tabii ki aynı durum mouse ya da klavye kullanımı için de geçerli.



TOSHİBA: Ünlü bilgisayar markası Toshiba da netbook'a yatırım yapıyor. Toshiba'nın NB100-111 model netbook'u 8.9 inçlik ekranı ve 1 kg'lik ağırlığıyla, netbook özelliklerini başarıyla taşıyor.

Fiyatı KDV dahil 860 TL.



ASUS: Netbook'un öncüsü Asus, 2007'den beri tüketiciye sunduğu Eee Pc serisi ile büyük satış başarısı yakaladı. İşlemci olarak İntel'i seçen Eee netbook'un fiyatı da modeline göre 500 dolar artı KDV civarında.



ACER: Acer'ın Aspire One AOA150-BC modeli şu günlerde en rağbet edilen netbook'ların başında. 1.60 Ghz'lik İntel işlemciye sahip ürünün 8.9 inçlik ekranı bulunuyor. Aspire One, Turcell'in Connect Card'ı ile kampanyalı da satılıyor.