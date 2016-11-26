Norveç'ten Snowden’a garanti çıkmadı

ABD'nin gizli belgelerini ifşa eden Edward Snowden’ın, Norveç’e gittiğinde ABD'ye iade edilmeyeceği garanti verilmesi için yaptığı müracaat mahkemece reddedildi.

Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın (NSA) dünya çapındaki dinleme ve gözleme bilgilerini ifşa eden ve Rusya’da yaşamakta olan eski CIA analisti Edward Snowden, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN’in Norveç şubesinin kendisine verdiği Ossietzky Ödülü’nü almak için Norveç'e gitmek istemişti. PEN, Snowden’a 18 Kasım’daki ödül töreni için davetiye göndermişti.

Ödül töreni gelecek yıla ertelenmişti

Snowden ile Norveç PEN yazarları Oslo Mahkemesi’ne bir dosya göndererek, Snowden’ın ödülü almak için ABD’ye iade edilme riski olmadan Oslo’ya gidebilmesi için izin istenmişti. Norveç Adalet Bakanlığı ise bunun Yüksek Mahkeme'nin sorumluluk alanına girdiğini belirtmişti. Mahkemenin alacağı kararın beklenmesi nedeniyle ödül töreni de gelecek yılın haziran ayına ertelenmişti.

Mahkeme: "Snowden'in ABD'ye iade talebi bulunmuyor"

Snowden’ın Oslo’ya risksiz gidebilmek için yaptığı müracaat, Norveç’te ikamet etmediği ve bu yüzden hakkında ABD’ye iade talebi bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. 33 yaşındaki Snowden 2013 yılından bu yana Rusya’da sürgünde yaşıyor.

Norveç Edebiyat ve Düşünce Özgürlüğü Akademisi Snowden'ı dönemin en önemli ifşacısı olarak ödüllendirdiklerini belirtmiş, ancak Norveç hükümetinin Snowden'ın ABD'ye iade edilmeyeceği konusunda garanti vermediğini duyurmuştu.

Amerikalı yetkililer Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın (NSA) bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle Snowden’ın ABD'de casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılması ve hapis cezasına çarptırılmasını talep ediliyor.

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