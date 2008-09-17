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Çevre

Norveç'ten Amazon ormanlarına 1 milyar dolar

Norveç, Amazon yağmur ormanlarının korunması için Brezilya'ya 2015 yılına kadar 1 milyar dolar yardım yapacak.

17 Eylül 2008 03:00

Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, ormanın yok olmasını önlemenin, sera gazı emisyonunun azaltılmasının en büyük, çabuk ve ucuz yolu olduğunu vurgulayarak, Brezilya'nın bu yöndeki çabalarının küresel ısınmaya karşı son derece önemli olduğunu belirtti.

Brezilya'ya bu yıl 21 milyon, gelecek yıl 210 milyon dolar verecek olan Norveç, taahhüt ettiği yardımın tamamını, amaca hizmet edildiğinin açıkça belgelenmesi hâlinde yapacak.

Norveç, kerestecilerle çiftçileri ağaçları kesmemeye ikna etmek, bilimsel ve teknolojik projelere mali kaynak sağlamak amacıyla Brezilyalı yetkililer tarafından kurulan fona yardım taahhüt eden ilk ülke oldu. Bu arada Brezilya Çevre Bakanı Carlos Minc, Japonya, Almanya, Güney Kore
ve İsviçre'nin de yardım yapmayı plânladığını belirtti.

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