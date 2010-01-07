Norveç'te Türk kadın göz göre göre öldü



T24-Oturma izninde sorunlar olduğu için Norveç makamları ile davalı olan Türk kadın rahatsızlandı. Müdahalede gecikme olunca,63 yaşındaki kadın polisin gözü önünde hayatını kaybetti.











Norveç'te 6 yıldır oğlu Kutluay Tulum'un yanında yaşayan 63 yaşındaki Döndü Tulum, polis ve ambulans personelinin hatalı davranışları yüzünden kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 6 Yıldır oğlu Kutluay Tulum ve kızı Canan Uçarlı ile birlikte yaşayan, ancak oturma izni verilmediği için Norveç makamlarıyla davalı olan Döndü Tulum, Pazar günü aniden rahatsızlandı.Hemen ambulans çağıran kızı, diğer taraftan da Kutluay Tulum'a haber verdi.

Adrese ambulans'tan önce gelen polisler ise Döndü Tulum'a müdahale etmek yerine, çocuklarını gözaltına aldılar. Olay yerine gelen polisler ve ambulans personeli araçlarının içinde beklerken Canan Uçarlı'nın eşi polis aracının camına vurarak “Annem ölüyor, siz arabada bekliyorsunuz. Niye bekliyorsunuz?" diye sorunca hemen polisler tarafından yere yatırılarak kelepçelendi.



Döndü Tulum'un oğlu Kutluay Tulum,yaptığı açıklamada ilk olarak ambulansı 11.30'da aradıklarını söyledi. Kayıtlara göre ise merkez tarafından ambulansın 11.38'de görevlendirildiği öğrenildi. Ambulans merkezinin Tulum ailesinin konuşmalarını tehditkâr bulduğu için polise haber verdiği ortaya çıktı.Tulum,polis olay yerine geldiğinde saatin 11:50 olduğunu ve ambulansın hâlâ olay yerine gelmediğinin de kayıtlardan görüldüğünü söyledi.