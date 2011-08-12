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Dünya

Norveç'te terör komisyonu kuruldu STOCKHOLM (A.A)

12 Ağustos 2011 20:17

-Norveç'te terör komisyonu kuruldu STOCKHOLM (A.A) - 12.08.2011 - Norveç'te, Anders Behring Breivik'in 22 Temmuz'da Oslo'da düzenlediği bombalı saldırı ve Ütoya adasında yaptığı katliamı incelemek üzere "terör komisyonu" kuruldu. Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, 77 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle halen yasta olduğunu söyledi.  "Ne oldu? Neden oldu? Bu soruların cevabını bulmak çok önemli" diyen Stoltenberg, on kişilik komisyonun bir üyesinin Danimarkalı terör uzmanı olduğunu belirtti. Bu arada Breivik'in avukatlarından Geir Lippestad, yaptığı açıklamada, müvekkilinin adadaki saldırı esnasında on kez polisi aradığını, ancak sadece iki kez ulaşabildiğini, durumu anlatıp, teyit için polisin aramasını istediğini kaydetti. Görgü tanıkları, Breivik'in telefon açtığını doğruladı, katilin geri aranmayı beklediği esnada ateş etmeyi durdurduğunu anlattı. Öte yandan Norveç polisi, bazı medya organlarına göre, Breivik'in Ütoya adasındaki katliamı filme çekmek için kullanmış olabileceği bir kamerayı aradığını açıkladı.

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