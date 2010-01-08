Norveç'te 'kara kafa' faşizmi!

Olayı anlattı

Kara kafa yargısı

Dışileri'nden nota

Oturma izninde sorunlar olduğu için Norveç makamları ile davalı olan 63 yaşındaki Döndü Tulum, rahatsızlanarak polisin gözü önünde hayatını kaybetti.Tulum'un cenazesi Türkiye'ye getirilirken, oğul Kutluay Tulum havalimanında açıklamalarda bulundu.Kutluay Tulum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Norveç'te büyük sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, ''Acımız büyük gerçekten. Dünyanın en zengin ülkesi Norveç, insanlık ayıbı yapıyor. Norveç, insanlık açısından en fakir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsan haklarına aykırı davranışlarda bulunuldu. Bize teröristmişiz gibi davranarak annemin yaşama hakkını elinden aldılar. Daha fazla söze gerek yok...'' dedi.Tulum, ''Olayın nasıl olduğunun'' sorulması üzerine de şunları kaydetti:''Annem ortanca kız kardeşimin yanında kalmaya gitmişti. Ertesi sabah saat 11.00 sıralarında annemde öksürük krizi ile birlikte kusma başlamış. Evde bulunanlar suni teneffüs ve müdahalede bulunmuş. Bu esnada beni de aradılar. Evde bulunan bir yeğenim de ambulansı aramış.Saat 11.30 civarı bu gelişmeler yaşanırken, ambulans birkaç kez aranmış. Bunun üzerine tehdit ettiğimizi varsayarak ambulanstan önce polis eve gelmiş. Toplamda ambulans servisi 9 kez aranmış. Ambulansın nerede olduğunu sorduğumuz için bunu tehdit olarak kabul edip polis göndermişler. Eniştemi dışarda darp ederek, yerlerde sürüklemişler. Ablam ve yeğenim de anneme yardım etmeleri için gelen polisten istekte bulununca, onlara da aynı muamelede bulunulmuş ve ellerine kelepçe takılmış.''Kutluay Tulum, ''Norveç'te Türklere karşı bir ön yargı olup olmadığının'' sorulması üzerine de ''Türklere karşı yok ama 'kara kafa' yargısı her yerde var, orada da var. Ben açıkçası bu olayda da faşizm olduğunu söyleyebilirim'' dedi.Tulum, bir soru üzerine de ambulansın yaklaşık yarım saat geciktiğini, eniştesinin sadece yardım istediğini, kimseye hakaret etmediğini, karşı koymadığını dile getirerek, ''Herkes şoka girmiş, yardım çığlıkları atıyor, bu da gayet normal. Bunu anlayacak kapasiteleri yokmuş. Yeterli eğitimi almamışlar, o yüzden de annemi kaybettik'' şeklinde konuştu.Daha sonra Döndü Tulum'un aile fertleri ve yakınları, saat 19.30'da THY'nin tarifeli uçağıyla Samsun'a hareket etti.Döndü Tulum'un cenazesinin Samsun'un Ladik ilçesi Başlamış köyünde toprağa verileceği bildirildi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Bir ihmal olup olmadığını araştırılması için Norveç makamlarına resmen başvurduk" dedi.Geçen pazar günü Oslo'da, Döndü Tulum'un kalp krizi geçirmesi üzerine ailesi ambulans istemişti.Ancak ambulans gecikmiş ailenin görevlilere hakaret ettiği iddiasıyla da polis zor kullanarak aile üyelerini gözaltına almıştı. Bu tartışmalar esnasında Döndü Tulum hayatını kaybetmişti.