Norveç'te FM radyo dönemi sona eriyor

Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te FM radyo yayını sonlandırılıyor. Ülkede radyo yayınları bundan böyle dijital tabanlı olacak. Yıl sonuna kadar sürecek olan geçiş sürecini ülkenin büyük çoğunluğu desteklemiyor. Gerekçe olarak ise Norveç'teki iki milyon otomobilin dijital radyo altyapısının olmadığı gösteriliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ülkede Digital Audio Broadcasting (DAB), FM radyo yayınının yerini alacak. Dijital radyo teknolojisiyle yapılan yayınlar CD kalitesinde ve kesintisiz oluyor. Örneğin şehirler arası yolculukta frekans değiştiği için yayın kesilmiyor.

Fakat Norveçlilerin büyük bir kısmı bu değişime itiraz ediyor. Reuters'ın haberine göre Norveçlilerin yüzde 66'sı bu değişime tepki gösteriyor; yüzde 17'lik kesim ise değişime olumlu bakıyor. FM radyonun kapatılmasını istemeyen kesim, ülkedeki 2 milyon otomobilin dijital radyoya uyumlu olmadığını savunuyor.

Dijital Radyo Norveç'in başındaki isim Ole Joergen Torvmark ise dönüştürücü cihazın 175 dolar gibi bir maliyeti olduğunu ifade ediyor. Ülkede dijital radyoya geçiş sürecinin yıl sonunu bulacağı belirtiliyor.