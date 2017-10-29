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Dünya

Norveç'te düşen Rus helikopteri bulundu

Helikopter enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldı

29 Ekim 2017 16:25

Kuzey Norveç kurtarma merkezinden yapılan açıklamada, 5 mürettebat üyesi ile 3 bilim insanını taşıdığı sırada düşen Konvers Avia şirketine ait Rus helikopterin enkazının, Svalbard takımadasının Barentsburg yerleşimi yakınlarında okyanus yüzeyinin 200 metre derinliğinde tespit edildiği belirtildi.

​Sputnik’in haberine göre, helikopterin düştüğü bölge hava, kara ve denizden inceleniyor. Arama çalışmalarını Rus ve Norveç kurtarıcılar yürütüyor.

Bilim insanlarının, çevre araştırmalar programı kapsamındaki hidrolojik gözlemler ve örnekleme çalışmalarından dönerken helikopterin denize düştüğü tahmin ediliyor.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasında, olay sırasında bölgenin kötü havanın etkisi altında olduğu, Norveç Havacılık Servisi'nin ilgili bilgiyi helikopter mürettebatına vermesi gerektiği kaydedildi.

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