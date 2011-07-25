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Dünya

NORVEÇ'TE 76 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ OSLO (A.A)

25 Temmuz 2011 21:34

-NORVEÇ'TE 76 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç polisi, geçen cuma günü Utöya adasında düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 68'e düşürdü, Oslo'da öldürülenlerinin sayısının da 8'e çıktığını bildirdi. Başkent Oslo'nun merkezinde düzenlenen bombalı saldırı ile ardından Utöya adasında İşçi Partisinin kampına katılan gençlere yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı böylece 76'ya çıktı. Daha önceki açıklamalarda Oslo'da ölenlerin sayısı 7, Utöya'da öldürülenlerin sayısı da 86 olarak verilmişti.

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