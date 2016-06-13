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Ekonomi

Norveçli Statkraft Siirt'teki HES'i satışa çıkarttı

2009 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Statkraft'a ait Çetin HES'in satışının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor

13 Haziran 2016 20:03

Norveç'in yenilenebilir enerji şirketi Statkraft, Siirt'te bulunan Çetin Hidroelektrik Santrali'nin (HES) satışı için Garanti Yatırımı yetkilendirdi.

Yaklaşık üçte biri tamamlanan ancak güvenlik gerekçesiyle şubat ayında inşası durdurulan santralin satış süreci bu hafta başladı. Şirket, satış için Garanti Yatırımı yetkilendirdi.

hürriyet'in haberine göre; Avrupa'nın en büyük hidroelektrik üretici şirketi Statkraft, 517 megavat büyüklüğündeki santralin satışı için 1 Ağustos tarihine kadar teklifleri alacak. Toplam 49 yıllık lisansla Statkraft'a ait Çetin HES'in satışının bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

Statkraft, 2009'dan beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

 

6 ilin elektrik ihtiyacını karşılaşabilir

 

Yüzde 25 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan proje 517 MW kurulu güce sahip. Proje tamamlandığında yılda 1 Milyar 460 Milyon Kilovatsaat enerji üretimi sağlanacak ve Siirt ili büyüklüğünde 6 ilin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.


Çetin HES projesinin inşaasını daha önce üstlenen İlci İnşaat iflas erteleme istemişti.

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