Norveçli profesörden korkutan iddia

T24 - Norveç Bergen Üniversitesi Jeodinamik Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jens Havskov, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki "gizli fayların" Van depremine yol açtığını savunarak, "Doğu Anadolu fay zonu, tektonik açıdan karışık bir bölge içerisinde yer almaktadır" dedi.



Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Son Büyük Depremler Neden Tahmin Edilmedi?" konferansı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Konferansta konuşan Havskov, depremlerde uzun ve kısa süreli tahmin yöntemleri kullanıldığını belirterek, Doğu Anadolu bölgesinde aktif bulunan faylar olduğunu söyledi. Havskov, "Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan gizli faylar Van depremine yol açtı. Doğu Anadolu fay zonu, tektonik açıdan karışık bir bölge içerisinde yer almaktadır. Bu durum da bölgedeki depremlerin tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır" diye konuştu.



Havskov, Türkiye’nin deprem açısından hareketli bir bölgede bulunduğunu hatırlatarak, depremlerin büyüklüğünün ölü sayısıyla doğru orantılı olmadığını, depremin yüzeye yakınlığı ve kalitesiz yapılaşmanın can kaybı ve hasarı artırdığını söyledi.



Depremlerin kesin tarihlerinin önceden belirlenemeyeceğini vurgulayan Havskov, "Depremler açısından kısa süreli ve uzun süreli tahminler var. Kısa süreli tahminlerde parametreleri toparlamak maliyetli bir iş olabiliyor. Kısa dönem tahminlerinde Radon gazında muhtemel bir artış görülebiliyor. Yine aynı şekilde 2011 Japonya depreminde elektron muhtevasında artış yaşandığı ortaya çıktı. Depremlerde kesin tarihi önceden belirlemek imkansızdır. Kesin tarih veren ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bilim adamları işlerinden olabilirler" dedi.



1975 Çin Depremi’nde tahmin yöntemiyle 3 gün önce tahliye işleminin yapıldığını kaydeden Jens Havskos, deniz, kara ve farklı hayvan davranışlarının değişiminden sonra tahliye işlemi gerçekleştirildiğini ve 150 bin can kaybının önlendiğini anımsattı.



Havskov’a Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak tarafından plaket verildi.

"Büyük deprem 30 yıl içinde Marmara'da meydana gelecek"



Prof. Dr. Jens Havskov, konferansta beklenen Marmara depremi ile ilgili de görüşlerini açıklayarak "İstanbul hazır olmalı" dedi.



Son zamanlarda yaşanan büyük depremlerin Marmara'da bulunan fay hatlarını etkilediğini dile getiren Havskov, 99 depreminin ardından Marmara fay hattının küçük kırılmalar yaşadığını büyük kırılmanın ise 30 yıl içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi. Depreme dayanıklı evler konusunda insanları uyaran Havskov, "Gerçekleşmesi beklenen bir deprem için hazırlıklı bulunulması gerekir yoksa bu kez yaşanacak Marmara depremi daha büyük kayıplara neden olabilir" diye konuştu.





