Norveç'in başkenti Oslo'da patlama meydana geldi

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Norveç polisi: patlamanın nedeni bomba



Gençlik kampına silahlı saldırı: 4 ölü



Norveç'teki patlamada Başbakanlık dahil bazı kamu binalarında hasar meydana geldiği iki ölü ve 15 yaralı olduğu açıklandı. Patlamadan iki saat sonra gelen bir başka habede ise 560 genç ve çocuğun bulunduğu kampa silahlı saldırı düzenlenmesi oldu. Saldırıda görgü tanıklarının iddiasına göre dört kişinin öldüğü söylendi.Patlamada Başbakan Jens Stoltenberg'in makamının da bulunduğu 17 katlı hükümet binasının ve yakınlarındaki diğer bakanlık binalarının çoğunun camlarının kırıldığını, Petrol Bakanlığında yangın çıktığını duyurdu. Yetkililerin yaptığı son açıklama da 7 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.Norveç polisinin yaptığı açıklamaya göre patlamaya bir bombanın yol açtığı açıklandı. Norveç basını patlamanın olduğu yerde ters dönen ve parçalanan bir aracın bomba yüklü olabileceği iddialarını ileri sürdü.Oslo yakınlarında iktidardaki İşçi Partisi’nin gençlik kollarının düzenlediği kampta polis üniforması giyen saldırgan kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı 4 kişinin öldüğü iddia edildi. Terörle mücadele polisleri kampa sevkedildi.Norveç, son dönemde El Kaide bağlantılı yerel gruplarla mücadele etmeye başlamıştı. 2 El Kaide şüphelisi yakalanarak hapse konulmuştu. İslamcı Kürt grubu Enser El-İslam'ın lideri Molla Krekar de daha önce sınırdışı edilmesi halinde Norveçli politikacıları hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu. Bu tehditle ilgili Norveçli savcılar geçen hafta soruşturma başlatmıştı.Büyükelçi Güven, ''45 dakika önce polis basın açıklaması yaptı. Patlamanın nedeninin bir arabaya yerleştirlmiş bomba olduğu söylendi. İki ölü 15 yaralı olduğunu açıkladı. Saldırının kim ya da kimler tarafaından yapıldığı açıklanmadı ancak polis bunun organize bir saldırı olduğunu dile getirdi. Bir terör saldırsı olup olmadığı henüz teyit edilmedi. Havaalanındaki güvenlik önlemlerinin yoğunlaştığı haberlei geldi''



Oslo'da Başbakan Jens Stoltenberg güvende



Patlama sırasında Başbakan Jens Stoltenberg'in makamında bulunmadığı ve güvende olduğu bildirildi.



İki kabine üyesi, Başbakan Stoltenberg'in Oslo dışında programı olduğunu açıklarken, Norveç haber ajansı NTB, Stoltenberg'in güvende olduğunu duyurdu



Reuters muhabiri, patlamanın Başbakanlık ile petrol ve enerji bakanlıkları arasında meydana geldiğinin sanıldığı haberini verirken, hükümet binalarının olduğu bölgedeki patlamanın tam yeri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.





NORVEÇ BAŞBAKANI: ÇOK BÜYÜK BİR SALDIRI



Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, bunun çok büyük bir saldırı olduğunu söyledi.



Patlama sırasında makamında bulunmayan Norveç Başbakanı, hazırlıklı olunsa da böyle bir saldırının meydana geldiğini ve bunun üzücü olduğunu ifade etti. Bunun terör saldırısı olduğunu söylemek için erken olduğunu belirten Stoltenberg, bulunduğu yerin açıklanmaması için polise emir verdiğini dile getirdi.



Öte yandan muhalefetteki Hıristiyan Halk Partisi'nden Geir Bekkevold, olayın, ''Norveç'te İkinci Dünya Savaşı'ndan





Norveç ve NATO ilişkisi



NATO üyesi olan Norveç, geçmişte zaman zaman El Kaide örgütü tarafından Afganistan'daki koalisyon gücüne katılması nedeniyle tehdit edilmekle birlikte siyasi şiddet olaylarına pek rastlanan bir ülke değil.





