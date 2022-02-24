Norveç'ten Avrupa'ya 'doğalgaz' mesajı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Belçika'yı ziyaretinde Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile yaptığı ortak basın toplantısında, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 20'sini Norveç'in karşıladığını belirtti.

Maksimum kapasiteyle gaz göndermeye devam edeceklerinin güvencesini veren Store, "Aslında şu anda kapasitemizin de üzerine çıkmış durumdayız. Müttefiklerimizle dayanışmamızı öngörülebilir şartlarda sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.