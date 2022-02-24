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Dünya

Norveç'ten Avrupa'ya 'doğalgaz' mesajı

"Müttefiklerimizle dayanışmamızı öngörülebilir şartlarda sürdürmeye devam edeceğiz"

24 Şubat 2022 00:00

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Avrupa ülkelerine enerji tedariki konusunda güvence vererek azami kapasitede doğalgaz arzına devam edeceklerini söyledi.

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