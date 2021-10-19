Norveç'te 5 kişinin öldürüldüğü saldırıda ok ve yay kullanılmadığı ortaya çıktı

Norveç'in Konsberg kentinde geçen hafta düzenlenen, beş kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ilk tespitlerde belirtildiği gibi ok ve yay kullanılmadığı ortaya çıktı. Polis, saldırganın bıçak kullandığını belirtti.

Euronews'in haberine göre, yapılan ilk açıklamada saldırganın kurbanlara ok ve yay ile saldırdığı bildirilmiş olsa da cinayet esnasında saldırganın bıçak kullandığı ifade edildi. Polis saldırıdaki kullanıldığı düşünülen bıçağın cinayetle eşleştiğini açıkladı.

Saldırıdan sonra göz altına alınan 37 yaşındaki Danimarka vatandaşı Espen Andersen Braathen, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklandı. Kendisinin daha önceden cinayet şüphesi ve cinayete teşebbüs şüphesi kaydı vardı. Braathen'in hakkında radikalleşme şüphesiyle kayıtlar olduğunu söylendi ancak polis son olarak saldırının arkasında ruh sağlığı sorunları olabileceğini ifade etti. Polisin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre Braathen, bir sağlık kuruluşunda saldırı sırasında aklı başında olup olmadığının belirlenmesi için "tam bir adli gözleme" tabi tutulacak.