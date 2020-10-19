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Koronavirüs

Norveç'te Koronavirüs'ün yeni türü tespit edildi

19 Ekim 2020 21:09

Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni türünü tespit ettiği belirtildi.

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