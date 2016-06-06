Norveç Mülteci Konseyi: IŞİD Felluce'den kaçmaya çalışan sivilleri öldürüyor

Irak ordusu ve müttefiklerinin IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri almak için başlattığı Felluce harekatıyla birlikte kentten kaçmaya çalışan sivillerin bulunduğu, ancak IŞİD'in kenti terk etmeye çalışan sivilleri vurarak öldürdüğü belirtildi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), "İrtibatta olduğumuz aileler, Fırat Nehri'ni geçip çatışma bölgesinden çıkmaya çalışan sivillerin silahlı kişilerce hedef alındığını ifade ediyor" dedi.

NRC, Emriyet el Felluce kasabasındaki mülteci kamplarını yönetiyor. Felluce harekatının başlamasından bu yana kenti terk etmeyi başarabilen sınırlı sayıdaki aile de bu mülteci kamplarına sığınmıştı.

NRC, şu ana kadar kenti terk etmeye çalışan kaç sivilin öldürüldüğü konusunda ellerinde net bilgi olmadığını da söyledi.

Koridorlar açılamadı

Felluce'de sokaklara ve kent çıkışına tuzaklanan bombalar nedeniyle kenti terk etmenin tek yolunun gizlice Fırat Nehri'ni geçmek haline geldiği aktarılıyor.

Ancak Irak ordusu, İran destekli Şii güçler ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğine rağmen şu ana kadar sivillerin Felluce'yi terk etmesini sağlayabilecek koridorlar açılabilmiş değil.

Felluce harekatı başlatıldığında kentte yaklaşık 50 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kentin güneyi Irak ordusunda

Irak ordusundan yapılan açıklamadaysa, Pazar günü devam eden çatışmalar sonucunda ordu güçlerinin kentin güney bölgelerini denetim altına almayı başardığı belirtildi.

Sivil nüfusun daha az olduğu güney Felluce, Irak ordusunun öncelikli hedefi konumunda bulunuyordu.

Irak Özel Harekat Birlikleri komutanı Korgeneral Abdülvahab el Saadi, ABD hava desteğinin de yardımıyla güneydeki Neymiye mahallesinde denetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Ancak harekatın hâlâ yavaş ilerlediği de aktarılıyor.

Bu sabah Felluce'nin merkezine ilerlemeye çalışan birliklerin IŞİD'in karşı ateşi ve tuzaklanmış bombalar nedeniyle ilerlemeyi durdurduğu ifade ediliyor.

IŞİD'in yol kenarlarındaki park halinde bulunan araçlara bomba düzeneği yerleştirdiği ve Irak ordusunun bölgelerden geçişi sırasında bu bombaları patlatmaya çalıştığı ifade ediliyor.