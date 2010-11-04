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Dünya

NORVEÇ İLE ABD ARASINDA İZLEME KRİZİ OSLO (A.A)

04 Kasım 2010 22:34

-NORVEÇ İLE ABD ARASINDA İZLEME KRİZİ OSLO (A.A) - 04.11.2010 - Norveç, 10 yıldır yüzlerce kişiyi izinsiz izlemekle suçlanan ABD'nin Oslo Büyükelçiliğinden resmen açıklama istedi.  TV2 Nyhetskanalen kanalındaki haberde, ABD Büyükelçiliğinin, aralarında Norveç polis teşkilatının eski üst düzey yetkililerinin de bulunduğu 15-20 kişiyi, Amerikan çıkarlarına olası saldırıları önlemek amacıyla 2000'den beri Norveç'te insanları izlemek amacıyla görevlendirdiği belirtildi. Haberde, gösterilere katılanların fotoğraflarının çekildiği ve kişisel bilgilerinin bilgisayar ortamındaki özel bir sistemle (Security Incident Management Analysis System-Simas) fişlendiği kaydedildi. Bu olayı aydınlatmak isteyen Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın da dünden beri ABD Büyükelçiliği yetkilileriyle toplantı yaptığı, toplantıda bu meselelerin yeterince aydınlığa kavuşmadığı ve bugün de bu konuda resmen açıklama istediği ifade edildi. ABD Büyükelçiliği de iki yazılı açıklama yaptı ve önce sorulara yanıt vermek için Norveç hükümetiyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti, TV2 Nyhetskanalen'in haberi üzerine de ikinci açıklamada bulunarak yetkililerle ''çok sıkı'' çalışıldığını bildirdi.

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