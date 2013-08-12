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Dünya

Norveç Başbakanı şöför koltuğuna oturdu

Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, yaklaşan genel seçimler öncesinde halkın nabzını şoför koltuğunda tuttu

12 Ağustos 2013 04:03

 

Gizli kamera yerleştirilen taksisiyle bir süre Oslo sokaklarında gezen Stoltenberg'in ve yolcularının görüntüleri internette yayımlandı.
Stoltenberg, "İnsanların gerçekten ne düşündüğünü dinlemek benim için önemli. İnsanların düşündüklerini söylediği en iyi yer de taksi" ifadesini kullandı.
Şoförün başbakan olduğunu anlayan yaşlı bir kadın yolcu, "Bu iyi oldu. Ben de size yazmayı düşünüyordum. Liderler böyle milyonlar kazanmamalı" dedi.
Uzun süredir araç kullanmadığını belirten Stoltenberg'e bir yolcunun tepkisi ise "hala hayattayım" oldu.
Birkaç dakikalık video görüntülerinde şoförün başbakan olduğunu anlayan yolcuların şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü.
Yolcular kabul ederse çekilen görüntüler Stoltenberg'in 9 Eylül'de yapılacak seçimlerle ilgili kampanyasında kullanılacak.
 
 

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