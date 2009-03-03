T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Northern Rock 1,91 milyar dolar zarar etti

İngiltere'de ekonomik krizin ilk kurbanı olan ve devletleştirilen Northern Rock bankası, geçen yıl 1,91 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi

03 Mart 2009 02:00

İngiltere'de ekonomik krizin ilk kurbanı olan ve devletleştirilen Northern Rock bankası, yaptığı açıklamada, geçen yıl 1,91 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi. Banka, gelecek iki yılda yaklaşık 19,8 milyar dolar tutarında tutsat (mortgage) kredisi vereceği yönünde daha önce yaptığı açıklamayı da doğruladı.

Banka, geçen yıl el koyduğu konut sayısının yüzde 63 arttığını, 2007 yılında elinde tuttuğu konut sayısının 2,125'den geçen yıl sonu itibarıyla 3,620'ye çıktığını belirtti.

Northern Rock üst yöneticisi Gary Hoffman, bankanın Mart 2008'de hazırladığı iş planı amaçlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini, içerde ekonomik gerileme gözönüne alındığında konutlara el koymanın muhtemelen gelecek yıl piyasanın özelliği olmaya devam edeceğini açıkladı.

İngiliz hükümeti, zora düşen bankayı 22 Şubat 2008'de kamulaştırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24