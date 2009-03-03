Northern Rock 1,91 milyar dolar zarar etti

İngiltere'de ekonomik krizin ilk kurbanı olan ve devletleştirilen Northern Rock bankası, yaptığı açıklamada, geçen yıl 1,91 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi. Banka, gelecek iki yılda yaklaşık 19,8 milyar dolar tutarında tutsat (mortgage) kredisi vereceği yönünde daha önce yaptığı açıklamayı da doğruladı.



Banka, geçen yıl el koyduğu konut sayısının yüzde 63 arttığını, 2007 yılında elinde tuttuğu konut sayısının 2,125'den geçen yıl sonu itibarıyla 3,620'ye çıktığını belirtti.



Northern Rock üst yöneticisi Gary Hoffman, bankanın Mart 2008'de hazırladığı iş planı amaçlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini, içerde ekonomik gerileme gözönüne alındığında konutlara el koymanın muhtemelen gelecek yıl piyasanın özelliği olmaya devam edeceğini açıkladı.



İngiliz hükümeti, zora düşen bankayı 22 Şubat 2008'de kamulaştırmıştı.



