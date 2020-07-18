Bir hekim daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası haberi, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunlarından, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı meslektaşımız Dr. İbrahim Örnek’i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz" sözleriyle duyurdu.

Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle bugüne kadar İstanbul’dan 15, Türkiye’den 25 hekim hayatını kaybettiği belirtilerek, "Onlar 'başarı hikayesi' anlatadursun, biz ölüyoruz" denildi.