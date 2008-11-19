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Ekonomi

‘Normalleşme için daha çok önlem lazım’

İngiltere Başbakanı Gordon Brown: “Bankaların, verdiği kredilerin akışının normale dönmesi ve teşvik için daha fazla önleme ihtiyaç var.”

19 Kasım 2008 02:00

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, bankaların, küçük işletmelere ve konut sahiplerine verdiği kredilerin akışının yeniden normale dönmesini sağlamayı teşvik için daha fazla önleme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Brown, hükümetin 37 milyar İngiliz Sterlin (55,5 milyar dolar) tutarındaki bankaların sermayesini güçlendirme programının henüz kredi akışını kolaylaştırmadığı konusunda muhalefetin güçlü baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin bankacılık aktivitelerini yakından izlediğini ifade eden Brown, gerekirse yeni önlemler almaya hazır olduklarını kaydetti.

Öncelikle, HBOS, Lloyds TSB ve Royal Bank of Scotland ile görüşmeler yürüttüklerini belirten Brown, bankaların, borçlanma seviyelerinin nasıl 2007 yılı seviyesine çıkarılabileceği ve yeniden nasıl fonlamaya geçebileceği konusunda görüşüldüğünü kaydetti.

Merkez bankası daha fazla indirime gidebilir

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının faiz oranlarında 1,5 puan indirime giderek faizleri yüzde 3 ile son 53 yılın en düşük seviyesine indirdiği toplantının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda, 9 üyeli yönetim kurulunun faiz indirim kararını oybirliğiyle aldığı ve daha fazla faiz indirimini düşündüğü belirtildi.

Ancak yönetim kurulu üyeleri, çok büyük bir sürprizin enflasyonun hedeflerin üzerine çıkması riskini artırabileceğini ve büyük bir faiz indiriminin İngiliz sterlininin değerini aşırı düşmesi ile sonuçlanabileceğini kaydetti.

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