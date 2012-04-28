Beslenmenin prostat kanseri üzerindeki etkilerini inceleyen Prof. Ömer Küçük, kanser tedavisi görenler ve kanseri yenenler için tavsiyelerde bulundu: “Normal kiloda kalın, günde 30 dakika yürüyün, yeşil beslenin.”

Amerikan Kanser Derneği, önceki gün kanseri yenen hastalara daha fazla egzersiz yapmalarını ve sağlıklı beslenmelerini öneren yeni yönergesini yayımlarken, Amerikan Associated Press (AP) ajansı Atlanta’daki Emory Üniversitesi’ne bağlı Winship Kanser Enstitüsü’nde Hematoloji, Onkoloji ve Üroloji uzmanı Prof. Ömer Küçük’ün (61) tavsiyelerini haber yaptı. Prof. Küçük, yönergenin detaylarını ve önerilerini Hürriyet’e açıkladı:



Prostata karşı domates



- Araştırmaların sonuçlarına bakınca şişman ve obez olan hastaların kanser tedavisinden daha az fayda gördüklerini ve tedaviden sonra da hastalığın geri gelme şansının daha fazla olduğu görülüyor. Amerikan Kanser Derneği de bunu söylüyor.

- Egzersiz ve iyi beslenme hem kanserin önlenmesinde hem de kanser tedavisinin sonuçlarının iyi olması için çok önemli.

- Doktorlar, genellikle beslenme konularını hastalarına anlatmıyor. Sebze, meyve yiyin. Özellikle prostat kanseri için domates çok faydalı, yeşil çay ve soya fasülyesi ürünlerinin de birçok kanser türüne iyi geliyor.



Beyaz ekmek yemeyin



- Fazla ekmek yemeyin, özellikle beyaz ekmeğin besin değeri sıfır, vücutta hemen şekere dönüşüyor, kepekli ekmek tercih edin. - Yağlı yiyeceklerden kaçının, etin yağsızını seçin, kırmızı et fazla yemeyin.

- Normal kilonun üstüne çıkmayın. - Balık çok iyi; yağlar içinde en iyileri zeytinyağı ve balıkyağı.

- Bol sebze ve meyve yemek çok iyi. - Her gün en az 30 dakika hızlı yürüyüş yapın.