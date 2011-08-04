Normal doğum kampanyası

T24 - Sağlık Bakanlığı, son 3.5 yılda tam 1 milyon 858 bin 354 kadının sezaryenle doğum yapması üzerine, normal doğumu teşvik için kampanya başlatma kararı aldı.





Hürriyet'in haberine göre, Eylül 2011-Haziran 2012 arasındaki kampanyayla, yüzde 40’lara varan sezaryen ile doğumun, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü yüzde 15 seviyesine indirilmesi amaçlanıyor.







Bu amaçla anne adayları ve sağlık personeli normal doğum konusunda bilinçlendirilecek. Normal doğuma özendirmek için “Medya Kampanyası” da düzenlenecek.