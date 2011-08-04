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Sağlık

Normal doğum kampanyası

Sağlık Bakanlığı sezaryen yüzde 40'a çıkınca normal doğumu teşvik için kampanya kararı aldı.

04 Ağustos 2011 03:00


T24 -  Sağlık Bakanlığı, son 3.5 yılda tam 1 milyon 858 bin 354 kadının sezaryenle doğum yapması üzerine, normal doğumu teşvik için kampanya başlatma kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Eylül 2011-Haziran 2012 arasındaki kampanyayla, yüzde 40’lara varan sezaryen ile doğumun, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü yüzde 15 seviyesine indirilmesi amaçlanıyor.



Bu amaçla anne adayları ve sağlık personeli normal doğum konusunda bilinçlendirilecek. Normal doğuma özendirmek için “Medya Kampanyası” da düzenlenecek.



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