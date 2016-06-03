Nordik film günleri başlıyor; İstanbul'da hafta sonu Kuzey sineması esintisi yaşanacak

Akbank Sanat Sinema Kuşağı, haziran ayında İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka Sineması’nın son dönem seçkin filmlerinin yer aldığı Nordik Film Günleri cumartesi günü başlıyor.

Akbank Sanat'ta gerçekleşecek ve biletleri 5 TL olacak Nordik Film Günleri etkinliğinin programı şu şekilde:

4 Haziran Cumartesi, saat: 16.00 BENİM ANNEM (Aideista Parhain) – Finlandiya

8 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 BİZ EN İYİYİZ (Vi Ar Bast) – İsveç

9 Haziran Perşembe, saat: 17.00 STOCKHOLM HİKAYELERİ(Stockholm Stories) – İsveç

10 Haziran Cuma, saat: 20.00 VİCTORİA (Victoria) - Norveç

11 Haziran Cumartesi, saat: 16.00 KON-TİKİ (Kon-Tiki) - Norveç

14 Haziran Salı, saat: 17.00 STOCKHOLM HİKAYELERİ(Stockholm Stories) – İsveç

15 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 KON-TİKİ (Kon-Tiki) - Norveç

16 Haziran Perşembe, saat: 17.00 VİCTORİA (Victoria) - Norveç

17 Haziran Cuma, saat: 17.00 GÜNEŞ BALIĞI (Klumpfisken) – Danimarka

18 Haziran Cumartesi, saat:16.00 SESSİZ KALP (Stille Hjerte) – Danimarka

21 Haziran Salı, saat: 17.00 BENİM ANNEM (Aideista Parhain) – Finlandiya

22 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 GÜNEŞ BALIĞI(Klumpfisken) - Danimarka

25 Haziran Cumartesi, saat: 12.00 İYİ OĞUL (Hyva Poika) – Finlandiya

25 Haziran Cumartesi, saat: 16.00 BİZ EN İYİYİZ (Vi Ar Bast) – İsveç

28 Haziran Salı, saat: 17.00 SESSİZ KALP (Stille Hjerte) – Danimarka

29 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 İYİ OĞUL (Hyva Poika) – Finlandiya

Festival'de gösterimi yapılacaklar filmler:

Güneş Balığı (Klumpfisken) - Danimarka

Tarih: 17 Haziran 2016, Cuma saat: 17.00

Tarih: 22 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00

Yönetmen: Søren Balle

Oyuncular: Henrik Birch, Susanne Storm, Lars Torpp Thomsen

Yapım: 2014, 100 dk.

Kuzey Jutland’da yaşayan Kesse’nin ailesi üç kuşaktır balıkçılık yapmaktadır. Değişen zamanla birlikte yeni balıkçılık düzenlemeleri yerel balıkçıları sıkıştırmaktadır. Kesse, Kopenhaglı kadın biyolog Gerd’e aşık olunca çok iyi tanıdığı hayat için savaşmak ya da yeni bir hayata başlamak arasında seçim yapmak zorunda kalır.

Sessiz Kalp (Stille Hjerte) - Danimarka

Tarih: 18 Haziran 2016, Cumartesi saat:16.00

Tarih: 28 Haziran 2016, Salı saat: 17.00

Yönetmen: Bille August

Oyuncular: Ghita Nørby, Paprika Steen, Danica Curcic

Yapım: 2014, 98 dk.

Ailenin üç kuşak temsilcileri haftasonu bir araya gelir. İki kız kardeş Sanne ve Heidi, ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan annelerinin, hastalık daha da kötüye gitmeden ölme isteğini kabul eder. Zaman geçtikçe annelerinin kararı ile uğraşmak daha da zorlaşır, eski anlaşmazlıklar su yüzüne çıkar.

İyi Oğul (Hyva Poika) - Finlandiya

Tarih: 25 Haziran 2016, Cumartesi saat: 12.00

Tarih: 29 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00

Yönetmen: Zaida Bergroth

Oyuncular: Antti Raivio, Eero Aho, Samuli Niittymäki

Yapım: 2011, 88 dk.

Şanssız bir prömiyerin ardından aktris Leila, oğulları Ilmari ve Unto’yla ailesinin eski yazlık evine kaçar. Huzurlu tatil, Leila’nın haftasonu için arkadaşlarını davet etmesiyle kesintiye uğrar. Partiden sonra Leila, konuklardan yazar Aimo’yu onlarla kalmaya davet eder. Ilmari hemen düşmanca bir tutum takınır.

Benim Annem (Aideista Parhain) - Finlandiya

Tarih: 4 Haziran 2016, Cumartesi saat: 16.00

Tarih: 21 Haziran 2016, Salı saat: 17.00

Yönetmen: Klaus Härö

Oyuncular: Topi Majaniemi, Marjaana Maijala, Maria Lundqvist

Yapım: 2005, 111 dk.

Finlandiya savaşa girince 9 yaşındaki Eero’nun babası cepheye gönderilir. Babası savaşın kısa süre sonra biteceğine söz verse de, hiç bir şey eskisi gibi değildir. Cepheden gelen üzücü haberler Eero’nun annesi Kirsti’yi harap eder. Kirsti, oğlunu İsveç’e yollar.

Biz En İyiyiz (Vi Ar Bast) - İsveç

Tarih: 8 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00

Tarih: 25 Haziran 2016, Cumartesi saat: 16.00

Yönetmen: Lukas Moodysson

Oyuncular: Mira Barkhammar,Mira Grosin, Liv LeMoyne

Yapım: İsveç, 2013, 102 dk.

Stockholm 1982. Çok erken yaşta kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalan üç kız çocuğu, hiç bir enstrümanları olmadığı halde bir punk grubu kurar.

Stockholm Hikayeleri (Stockholm Stories) - İsveç

Tarih: 9 Haziran 2016, Perşembe saat: 17.00

Tarih: 14 Haziran 2016, Salı saat: 17.00

Yönetmen: Karin Fahlén

Oyuncular: Martin Wallström, Jonas Karlsson, Cecilia Frode

Yapım: 2013, 97 dk.

Kasım ayının yağmurlu günlerinde yolları kesişen beş kişiyle ilgili çağdaş ve mizahi bir drama. Şehir ışıklandırması ile ilgili teorisine saplantılı bir şekilde bağlı olan Johan, kısa süre önce terk edilmiş ve şu an işsiz olan Anna’ya aşık olan Douglas, evlat edinme talebi reddedilen Jessica ve Bakanlık’taki görevinden rastgele yollanmış bir aşk mektubu yüzünden uzaklaştırılan işkolik Thomas....

Kon-Tiki (Kon-Tiki) - Norveç

Tarih: 11 Haziran 2016, Cumartesi saat: 16.00

Tarih: 15 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00

Yönetmen: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Oyuncular: Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Gustaf Skarsgård

Yapım: 2012, 118 dk.

1947 yılında genç Norveçli maceracı Thor Heyerdahl, Kon-tiki adlı salla Pasifik Okyanusu boyunca 4.300 deniz mili sürecek bir keşif gezisine başladığında bu yolculuk tüm Dünya’da heyecanla karşılanmıştı. Eşi Liv’le Markiz Adaları’na yaşadığı günlerden beri Thor, Güney Denizi Adaları’na, Doğu’ya doğru binlerce mil boyunca, eski Güney Amerikalılar’ın yerleştiğinden şüphe etmişti. Thor, bu teorisini kanıtlamak için yüzme bilmemesine ve sudan korkmasına rağmen, bu efsanevi yolculuğu tek başına yapmaya karar verir.

Victoria (Victoria) - Norveç

Tarih: 10 Haziran 2016, Cuma saat: 20.00

Tarih: 16 Haziran 2016, Perşembe saat: 17.00

Yönetmen: Torun Lian

Oyuncular: Iben Akerlie, Jakob Oftebro, Petronella Barker

Yapım ve Format: 2013, 105 dk.

Nobel ödüllü yazar Knut Hamsun’un 1898 tarihli ölümsüz romanı Victoria, orijinal bir aşk hikayesini anlatıyor. Gençlik aşkı, sınıf farklılıkları, tüm engellere rağmen gelen başarı, kostümler ve güzel mekanlar…