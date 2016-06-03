Nordik film günleri başlıyor; İstanbul'da hafta sonu Kuzey sineması esintisi yaşanacak

Akbank Sanat Sinema Kuşağı, haziran ayında İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka Sineması’nın son dönem seçkin filmlerinin yer aldığı Nordik Film Günleri cumartesi günü başlıyor.
Akbank Sanat'ta gerçekleşecek ve biletleri 5 TL olacak Nordik Film Günleri etkinliğinin programı şu şekilde:
4 Haziran Cumartesi, saat: 16.00 BENİM ANNEM (Aideista Parhain) – Finlandiya
8 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 BİZ EN İYİYİZ (Vi Ar Bast) – İsveç
9 Haziran Perşembe, saat: 17.00 STOCKHOLM HİKAYELERİ(Stockholm Stories) – İsveç
10 Haziran Cuma, saat: 20.00 VİCTORİA (Victoria) - Norveç
11 Haziran Cumartesi, saat: 16.00 KON-TİKİ (Kon-Tiki) - Norveç
14 Haziran Salı, saat: 17.00 STOCKHOLM HİKAYELERİ(Stockholm Stories) – İsveç
15 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 KON-TİKİ (Kon-Tiki) - Norveç
16 Haziran Perşembe, saat: 17.00 VİCTORİA (Victoria) - Norveç
17 Haziran Cuma, saat: 17.00 GÜNEŞ BALIĞI (Klumpfisken) – Danimarka
18 Haziran Cumartesi, saat:16.00 SESSİZ KALP (Stille Hjerte) – Danimarka
21 Haziran Salı, saat: 17.00 BENİM ANNEM (Aideista Parhain) – Finlandiya
22 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 GÜNEŞ BALIĞI(Klumpfisken) - Danimarka
25 Haziran Cumartesi, saat: 12.00 İYİ OĞUL (Hyva Poika) – Finlandiya
25 Haziran Cumartesi, saat: 16.00 BİZ EN İYİYİZ (Vi Ar Bast) – İsveç
28 Haziran Salı, saat: 17.00 SESSİZ KALP (Stille Hjerte) – Danimarka
29 Haziran Çarşamba, saat: 17.00 İYİ OĞUL (Hyva Poika) – Finlandiya
Festival'de gösterimi yapılacaklar filmler:
Güneş Balığı (Klumpfisken) - Danimarka
Tarih: 17 Haziran 2016, Cuma saat: 17.00
Tarih: 22 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00
Yönetmen: Søren Balle
Oyuncular: Henrik Birch, Susanne Storm, Lars Torpp Thomsen
Yapım: 2014, 100 dk.
Kuzey Jutland’da yaşayan Kesse’nin ailesi üç kuşaktır balıkçılık yapmaktadır. Değişen zamanla birlikte yeni balıkçılık düzenlemeleri yerel balıkçıları sıkıştırmaktadır. Kesse, Kopenhaglı kadın biyolog Gerd’e aşık olunca çok iyi tanıdığı hayat için savaşmak ya da yeni bir hayata başlamak arasında seçim yapmak zorunda kalır.
Sessiz Kalp (Stille Hjerte) - Danimarka
Tarih: 18 Haziran 2016, Cumartesi saat:16.00
Tarih: 28 Haziran 2016, Salı saat: 17.00
Yönetmen: Bille August
Oyuncular: Ghita Nørby, Paprika Steen, Danica Curcic
Yapım: 2014, 98 dk.
Ailenin üç kuşak temsilcileri haftasonu bir araya gelir. İki kız kardeş Sanne ve Heidi, ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan annelerinin, hastalık daha da kötüye gitmeden ölme isteğini kabul eder. Zaman geçtikçe annelerinin kararı ile uğraşmak daha da zorlaşır, eski anlaşmazlıklar su yüzüne çıkar.
İyi Oğul (Hyva Poika) - Finlandiya
Tarih: 25 Haziran 2016, Cumartesi saat: 12.00
Tarih: 29 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00
Yönetmen: Zaida Bergroth
Oyuncular: Antti Raivio, Eero Aho, Samuli Niittymäki
Yapım: 2011, 88 dk.
Şanssız bir prömiyerin ardından aktris Leila, oğulları Ilmari ve Unto’yla ailesinin eski yazlık evine kaçar. Huzurlu tatil, Leila’nın haftasonu için arkadaşlarını davet etmesiyle kesintiye uğrar. Partiden sonra Leila, konuklardan yazar Aimo’yu onlarla kalmaya davet eder. Ilmari hemen düşmanca bir tutum takınır.
Benim Annem (Aideista Parhain) - Finlandiya
Tarih: 4 Haziran 2016, Cumartesi saat: 16.00
Tarih: 21 Haziran 2016, Salı saat: 17.00
Yönetmen: Klaus Härö
Oyuncular: Topi Majaniemi, Marjaana Maijala, Maria Lundqvist
Yapım: 2005, 111 dk.
Finlandiya savaşa girince 9 yaşındaki Eero’nun babası cepheye gönderilir. Babası savaşın kısa süre sonra biteceğine söz verse de, hiç bir şey eskisi gibi değildir. Cepheden gelen üzücü haberler Eero’nun annesi Kirsti’yi harap eder. Kirsti, oğlunu İsveç’e yollar.
Biz En İyiyiz (Vi Ar Bast) - İsveç
Tarih: 8 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00
Tarih: 25 Haziran 2016, Cumartesi saat: 16.00
Yönetmen: Lukas Moodysson
Oyuncular: Mira Barkhammar,Mira Grosin, Liv LeMoyne
Yapım: İsveç, 2013, 102 dk.
Stockholm 1982. Çok erken yaşta kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalan üç kız çocuğu, hiç bir enstrümanları olmadığı halde bir punk grubu kurar.
Stockholm Hikayeleri (Stockholm Stories) - İsveç
Tarih: 9 Haziran 2016, Perşembe saat: 17.00
Tarih: 14 Haziran 2016, Salı saat: 17.00
Yönetmen: Karin Fahlén
Oyuncular: Martin Wallström, Jonas Karlsson, Cecilia Frode
Yapım: 2013, 97 dk.
Kasım ayının yağmurlu günlerinde yolları kesişen beş kişiyle ilgili çağdaş ve mizahi bir drama. Şehir ışıklandırması ile ilgili teorisine saplantılı bir şekilde bağlı olan Johan, kısa süre önce terk edilmiş ve şu an işsiz olan Anna’ya aşık olan Douglas, evlat edinme talebi reddedilen Jessica ve Bakanlık’taki görevinden rastgele yollanmış bir aşk mektubu yüzünden uzaklaştırılan işkolik Thomas....
Kon-Tiki (Kon-Tiki) - Norveç
Tarih: 11 Haziran 2016, Cumartesi saat: 16.00
Tarih: 15 Haziran 2016, Çarşamba saat: 17.00
Yönetmen: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Oyuncular: Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Gustaf Skarsgård
Yapım: 2012, 118 dk.
1947 yılında genç Norveçli maceracı Thor Heyerdahl, Kon-tiki adlı salla Pasifik Okyanusu boyunca 4.300 deniz mili sürecek bir keşif gezisine başladığında bu yolculuk tüm Dünya’da heyecanla karşılanmıştı. Eşi Liv’le Markiz Adaları’na yaşadığı günlerden beri Thor, Güney Denizi Adaları’na, Doğu’ya doğru binlerce mil boyunca, eski Güney Amerikalılar’ın yerleştiğinden şüphe etmişti. Thor, bu teorisini kanıtlamak için yüzme bilmemesine ve sudan korkmasına rağmen, bu efsanevi yolculuğu tek başına yapmaya karar verir.
Victoria (Victoria) - Norveç
Tarih: 10 Haziran 2016, Cuma saat: 20.00
Tarih: 16 Haziran 2016, Perşembe saat: 17.00
Yönetmen: Torun Lian
Oyuncular: Iben Akerlie, Jakob Oftebro, Petronella Barker
Yapım ve Format: 2013, 105 dk.
Nobel ödüllü yazar Knut Hamsun’un 1898 tarihli ölümsüz romanı Victoria, orijinal bir aşk hikayesini anlatıyor. Gençlik aşkı, sınıf farklılıkları, tüm engellere rağmen gelen başarı, kostümler ve güzel mekanlar…