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Spor

Norbert Növenyi tarihe geçti

Olimpiyat şampiyonu güreşçi 52 yaşındaki Norbert Növenyi, dünyanın en yaşlı MMA IFC şampiyonu olarak tarihine geçti.

23 Ocak 2009 02:00

Olimpiyat şampiyonu güreşçi 52 yaşındaki Norbert Növenyi, dünyanın en yaşlı MMA IFC (serbest dövüş) şampiyonu olarak tarihine geçti.

Macaristan'ın grekoromen güreşte yetiştirdiği en büyük sporculardan olan Norbert Növenyi, 1980 Moskova Olimpiyatları'nda 90. kiloda şampiyon olmuş, daha sonra da 1987 yılında full-contact (tam temaslı) kickbox dalında dünya şampiyonu olmayı başarmıştı.

52 yaşındaki Növenyi son olarak, kempo, karate, ve MMA dövüşünde dünya şampiyonu Rumen Marius Tatar karşısında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şampiyonluk mücadelesine çıktı. Kendisinden 22 yaş küçük rakibi ikinci raundda müsabakayı bırakınca altın kemeri boynuna takan Növenyi, dövüş sporlarında en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Maçın ardından açıklama yapan Norbert Növenyi, kazandığı son başarıyla 3 dalda dünya şampiyon olarak aktif spora nokta koyduğunu söyledi.

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