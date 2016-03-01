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Savcı, Nokta Dergisi yöneticilerine beraat istedi

Dava 17 Mayıs 2016 tarihine ertelendi

01 Mart 2016 17:37

Nokta Dergisi Genel yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Çapan'ın 2 Kasım tarihli kapağı nedeniyle yargılandığı dava 17 Mayıs 2016 tarihine ertelendi.

1 Kasım seçimlerinin ardından ''2 Kasım: Türkiye'nin İç Savaşı'nın Başlangıcı'' kapağını hazırlayan dergi hakkında toplama kararı çıkmış ve Güven ile Çapan gözaltına alınmıştı. Güven ve Çapan, tutuklanıp önce Metris ardından da Silivri Cezaevine konulmuş, 58 gün Silivri Cezaevi’nde tek kişilik hücrede kalmışlardı. Güven ve Çapan'ın, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen "2 Kasım kapağı davası"nda duruşma 17 Mayıs 2016 tarihine ertelendi. 

 

Hakaret suçlamasını reddettiler

 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında mütalaası sorulan savcı Ali Kaya, 'Türkiye iç savaşının başlangıcı' başlıklı dergi kapağı sebebiyle sanık olan ve 20 yıla kadar hapisler istenen Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" suçlamasından beraat istedi.

Ancak haklarında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Son sözleri sorulan Güven ve Çapan, savcının Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını reddettiklerini söylediler.

Kararını açıklayan mahkeme, Güven ve Çapan hakkındaki Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç durusunda bulunulmasına ve sonucun beklenmesine karar verdi. Haftalık imza atmalarını gerektiren adli kontrol uygulaması da kaldırılarak dava ertelendi.

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