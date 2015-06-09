Nokta dergisinden 7 Haziran kapağı

8 yıl aradan sonra raflarda yerini alan Nokta dergisi, bu haftaki sayısında 7 Haziran seçimlerini kapağına taşıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan portresinin silgiyle silindiği bir fotoğrafla okuyucusunun karşısına çıkan Nokta, seçimlerde tek başına iktidarını kaybeden AKP'ye gönderme yaptı.

Kapağın özetini içeren editör yazısında "Bir yanda 'saray' diğer yanda 'ahali'.." ifadesi ile halkın Erdoğan'ı artık istemediği yorumu yapıldı. Yazıda şunlar yer aldı:

"Yıllardır dinlediğimiz 'hukuk devleti-yasalar-anayasa-demokrasi-laiklik-dindarlık' masalını bitirdik. Rize Güneysulu esnaf, kalaşnikofların şarjörünü boşaltıyor."

Nokta'nın kapağı şöyle: