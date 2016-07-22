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15 Temmuz Darbe Girişimi

Nokta Dergisi: Fiziki şartlar nedeniyle yayınlarımızı olabildiği ölçüde sürdüreceğiz

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22 Temmuz 2016 16:32

Nokta Dergisi’nin dergiyi basacak matbaa bulamaması gerekçesiyle kapandığı ileri sürüldü. Gazeteci Yavuz Baydar’ın duyurduğu kapanma haberinin ardından, dergi Twitter hesabından açıklama yaparak, “Gerek fiziki şartlar, gerek reklam projeksiyonlarındaki sert düşüş nedeniyle yayınlarımızı olabildiği ölçüde sürdüreceğiz” dendi.

Yavuz Baydar, “Nokta dergisi, çalışanlarına bu sabah kapandığını duyurdu. @noktadergi açıklaması  ‘Çalışacak matbaa bulamamamızdan dolayı’ diyor” ifadeleriyle derginin kapandığını belirtti. 

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NoktaYavuz BaydarKapanma
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