15 Temmuz Darbe Girişimi
Nokta Dergisi: Fiziki şartlar nedeniyle yayınlarımızı olabildiği ölçüde sürdüreceğiz
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Nokta Dergisi’nin dergiyi basacak matbaa bulamaması gerekçesiyle kapandığı ileri sürüldü. Gazeteci Yavuz Baydar’ın duyurduğu kapanma haberinin ardından, dergi Twitter hesabından açıklama yaparak, “Gerek fiziki şartlar, gerek reklam projeksiyonlarındaki sert düşüş nedeniyle yayınlarımızı olabildiği ölçüde sürdüreceğiz” dendi.
Yavuz Baydar, “Nokta dergisi, çalışanlarına bu sabah kapandığını duyurdu. @noktadergi açıklaması ‘Çalışacak matbaa bulamamamızdan dolayı’ diyor” ifadeleriyle derginin kapandığını belirtti.
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