Nokia'nın yeni telefonu X2 ortaya çıktı

Nokia'nın bir süredir beklenen yeni akıllı telefon serisi Nokia X2 ortaya çıktı.

4.3 inç'lik bir ekrana sahip Nokia X2, 1.2GHz çift çekirdekli Snapdragon 200 işlemci, 1GB RAM, 5 megapiksel arka kamera ve 1.800mAh kapasiteli bir pil gibi Nokia X'e kıyasla geliştirilmiş özelliklerle geliyor. X2'nin görünümü, seleflerine oldukça benziyor, bununla birlikte ilk olarak Nokia Asha 503'te gördüğümüz saydam katman, X2'ye eklenmiş.

121.7 x 68.3 x 11.1mm ölçülerindeki telefon, 150 gram ile Nokia X, X+ ve XL'den sadece biraz daha ağır, ancak tek elde kullanmak için ideal bir ağrılıkta olduğu söylenebilir. Nokia X2'deki bir başka fiziksel değişiklik ise telefonun alt bölümüne eklenen giriş düğmesi. Nokia X ceplerindeki tek fiziksel gezinti düğmesi, geri dönmenizi sağlayan düğmeydi ve bu durum, bazı kullanıcıların sorun yaşamasına neden olabiliyordu.

Nokia X2, işletim sistemi olarak yine Android'i temel alıyor ancak yoğun olarak değiştirildiğinden Android'e pek benzemiyor ve Google Play'den uygulama indirmeniz mümkün olmuyor. Windows Phone'u andıran bir arayüze sahip telefonda uygulamaları Nokia'nın uygulama mağazasından indirmeniz gerekiyor.

Nokia X2, tanıtımıyla beraber dünya çapında 135 dolara satışa sunuldu.