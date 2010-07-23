Nokia'nın karında yüzde 40'lık düşüş

T24- Nokia tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayında biten üç ayda şirketin net karının yüzde 40 azalarak 227 milyon avroya (290 milyon dolar) gerilediği bildirildi.



Geçen yıl ikinci çeyrekte şirket 380 milyon avro net kar elde etmişti.



Söz konusu çeyrekte şirketin gelirleri geçen yıla kıyasla sadece yüzde 1 artarak 9,9 milyar avrodan 10 milyar avroya çıktı.



Nokia, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 111 milyon adet telefon sattı.



Şirket, bu yıl küresel mobil telefon piyasasının yüzde 10 büyüyeceği tahminin korurken, şirket büyümesinin yatay bir seyir izleyeceğini öngörüyor.